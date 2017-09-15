Piknik PKK oyunu

Hakkari’de ‘silahlı İnsansız Hava Araçları sivilleri vuruyor’ iddiasının altından PKK’lıların bilerek ‘sivil gibi’ gösterildiği ortaya çıktı. ‘Orada piknik yapıyordu’ denilen Musa T.’nin, 16 Mayıs’taki operasyonda etkisiz hale getirilen örgütün eski Hakkari sorumlusu kod adı ‘Mordem’ olan S.A.’yla, 31 Ağustos’taki operasyonda ise örgütün yeni Hakkari sorumlusu Piro’ kod adlı A.S.’yla buluştuğu belirlendi.

31 Ağustos’ta Hakkari’de boşaltılan ‘Oğul köyü kırsalında’ SİHA’yla PKK’ya düzenlenen son operasyonda, örgüt mensupları ile işbirlikçileri etkisiz hale getirildi. Operasyonda örgütün dağ kadrosundaki Givara kod adlı Yusuf Ö. ve örgütün Hakkari sorumlusu Piro kodlu A.S. etkisiz hale getirildi. Olay sırasında sivil olduğu ve bölgede ‘piknik yaparken’ SİHA’ların hedefi olduğu iddia edilen İbrahim S., Musa T., İsmail A. ve olayda ölen Mehmet T. hakkında örgüt üyesi oldukları, örgütün dağ kadrosuyla görüşerek şehirde tehdit ve şantajdan örgüte malzeme toplamaya kadar pek çok olaya karıştıklarına dair istihbarat raporları olduğu kaydedildi.

PLANLI FAALİYET

‘Sivil Hakkarililer’ ve güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre ise, olay piknik değil, önceden planlanmış bir örgütsel faaliyet. Her şey, Hakkari’de kaçırılan bir aracın SİHA ile takibiyle başlamış. ‘Adam kaçırma ve şantaja’ da karışan araçtaki silahlı PKK’lıları takibe alan SİHA, bu PKK’lıların Hakkari kırsalında bir eve girdiklerini belirledi. PKK’lıların ardından sivil kıyafetli kişilerin de gelmesi nedeniyle o anda operasyon düzenlenmedi. Evden yalnız çıkan silahlı 4 PKK’lıyı SİHA takibe devam etti. 4 PKK’lı, 31 Ağustos’ta saat 15.30’da bölgede ‘Kani Reş/Siyah Çeşme’ olarak adlandırılan ormanlık alana girip dağlık alana yönelince SİHA tarafından bombayla etkisiz hale getirildi. Bölgede arazi taraması yapan jandarma timleri, SİHA operasyonu sırasında örgütün dağ kadrosundaki Givara kod adlı Yusuf Ö. ve örgütün Hakkari sorumlusu Piro kodlu A.S’nin etkisiz hale getirildiğini belirledi.

Olay sırasında, ‘sivil’ olduğu ve bölgede ‘piknik yaparken’ SİHA’ların hedefi olduğu iddia edilen İbrahim S., Musa T., İsmail A. ve Mehmet T. hakkında daha önce bu örgütün üyesi oldukları, örgütün dağ kadrosuyla görüşerek şehirde tehdit ve şantajdan örgüte malzeme toplamaya kadar pek çok olaya karıştıklarına dair istihbarat raporları olduğu kaydedildi. Sivillerin dağlık olduğu için gitmediği bölgenin PKK tarafından kullanıldığı belirlendi.