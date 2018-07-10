PKK, Avrupa’da da köşeye sıkışıyor

Türkiye’de darbe üstüne darbe yiyen bölücü terör örgütü PKK’yı Avrupalı destekçileri de terk ediyor.

24 Haziran seçimlerinde Türk halkının tercihini yeninden Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullanmasıyla Almanya’nın terör örgütü PKK’ya karşı bakış açısı değişti.

Haziran ayından bu yana başta başkent Berlin olmak üzere Almanya’nın birçok kentinde dernek görüntüsü altında faaliyetlerini sürdüren PKK yandaşı kuruluşlar düzenlenen polis baskınlarıyla neye uğradığını şaşırdı. Avrupa’daki PKK elebaşları yaptıkları açıklamalarla hareket alanlarını daraltan ülkelere aba altından sopa gösterdi.

ALMANYA SAVAŞ BAŞLATTI

Bielefeld kentinde propagandalarını sürdüren Demokratisch-Kurdische Gesellschaftszentrum (DKTM) adlı terör yuvasına 3 Temmuz’da Alman polisi operasyon düzenledi. Merkezde bulunan ve terör örgütüyle bağlantılı olduğuna dair delil olarak kabul edilen PKK paçavraları ile görsel ve yazılı 107 malzemeye el konuldu. Aynı gün derneğin Hanover sorumlusuj Abdullah Efe’nin de evi polis tarafından arandı Polis operasyonunu üzerine açıklama yapan PKK elebaşıları, Alman hükümetinin kendilerine yönelik savaş başlattığını söyledi.

Alman polisi bu kapsamda, ülkede örgütle bağı ortaya çıkarılan dernek basıldı, birçok kişi gözaltına alındı. Örgütün Almanya yapılanmasına ağır bir darbe olan baskınlar, örgütün elebaşlarında büyük bir rahatsızlık meydana getirdi. Örgüt medyasına konuşan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, Almanya’nın Rusya ve Amerika gibi yanlış yapmaya başladığını söyledi.

Söz konusu dernek operasyonunun, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mesaj vermek için düzenlendiğini savunan PKK’lı Karasu, Almanya’nın Türkiye’ye yanaşmamasını istedi.