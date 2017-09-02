PKK Belçika’dan dünyaya zehir saçıyor

PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan Avrupa ülkeleri, bu sahiplenmenin bedelini ağır ödüyor. Bu ülkelerden biri de Belçika. Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK’nın faaliyetlerini ‘silahlı mücadele kapsamında’ değerlendiren skandal bir karara imza atan Belçika, kanlı terör örgütünün uyuşturucu merkezi haline geldi. PKK’nın Belçika’daki yapılanmasının Avrupa’nın yarısına uyuşturucu sattığı ve elde edilen milyonlarca Euro’yu terör örgütüne aktardığı ortaya çıktı. Belçika haber ajansı Belga’ya göre, Avusturya ve Belçika’da düzenlenen operasyonlarla PKK’nın Avrupa’daki uyuşturucu ağlarından biri çökertildi. Flaman Bölgesi’ndeki Hasselt kentinin merkez seçen PKK’lıların, uyuşturucuları Avrupa’ya, Belçika’nın Anvers ve Hollanda’nın Rotterdam limanlarından soktuğu tespit edildi. Limanlardan alınan uyuşturucuları Hasselt’teki bir evde 5’er kiloluk paketlere bölerek arabaların gizli bölmelerine yerleştiren PKK’lılar, bunları Brüksel’in yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve İsviçre dahil Avrupa’nın yarısında piyasa soktu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan bir baskında Hasselt’teki PKK’lılara ait bir evde, 30 kilo kokain, 12 kilo eroin ve çok sayıda sentetik uyuşturucu hap, silah ve 800 bin Euro para ele geçirildi. Avusturya’da 4 kişi toplam 21,5 yıl hapse mahkum edilirken, kaçan beşinci kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belçika’da ise aralarında ismi açıklanmayan bir örgüt lideri de dahil 10 kişi gözaltına alındı. Flamanca yayın yapan Het Belang van Limburg Gazetesi’nin haberinde PKK’lıların sadece eroinden yılda milyonlarca Euro elde ettiği ve bunu terör örgütüne aktardığı yer aldı.

ÜLKEDE CİRİT ATIYORLAR

Belçika, yasaklı olmasına rağmen PKK’nın Avrupa’da birçok faaliyet gösterdiği ülkelerin başında geliyor.