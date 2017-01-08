Başbakan Yıldırım: PKK eşittir PYD ve YPG

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, baş başa görüşmenin ardından Başbakanlık Ofisi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, özetle şunları söyledi…

- FAYDALI GÖRÜŞMELER:Bağdat ve Erbil’de faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizin çerçevesi iki başlık altında toplanabilir. Bunlardan bir tanesi terörle ortak mücadele, ikincisi de ekonomik konularda, yatırım konularında ve bölgenin huzura kavuşması konusunda daha fazla çalışmak.

- BÖLGENİN MESELESİ:Özellikle terör bağlamında şunları ifade etmekte yarar var, hem DEAŞ terör örgütü hem PKK terör örgütü hem de FETÖ terör örgütü, sadece Türkiye’nin

meselesi değil aynı zamanda bu bölgenin de Irak’ın da Suriye’nin de meselesidir. Bir yandan Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesi için sizin de içinde aktif olarak yer aldığınız, Irak Merkezi Hükümeti, koalisyon güçleri bizim de verdiğimiz desteklerle bu operasyonlar yürüyor.

- BAŞ BELASI:Türkiye, diğer yandan da Suriye’de büyük oranda DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı Harekatı’nı sürdürüyor. Ortak hedefimiz bölgenin ve bütün insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü ortadan kaldırmak. Bu konuda uluslararası camia daha çok destek vermelidir. DEAŞ’ın Irak’ta yaptığı istilalar sonucu yerlerinden edilen insanlara siz büyük destek veriyorsunuz.

- ŞENGAL’A YUVALANAMAZ:PKK’nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği faaliyetler, saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda sizin de güvenlik meselenizdir. Irak’ın da Merkezi Hükümetin de aynı şekilde bir güvenlik meseledir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var.

- YEMİYORUZ:PYD’nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden, yurdundan ettiler, adeta bir işgal içerisine girdiler. Tabii adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz, bunlar PKK’dan türemiş, isim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki her olaydan sonra yeni bir kısaltılmış örgüt adı duyuyoruz ama bunları yediğimizi zannetmesinler.

- FETÖ TASFİYE EDİLMELİ:Özellikle Erbil’deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık, öğrencilerin zarar görmemesi ama bunların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının tasfiye edilmesi.

BARZANİ: DAYANIŞMA ŞART

Başbakan Yıldırım’ın ardından IKBY Başkanı Mesud Barzani konuştu. “Türkiye ile tüm alanlarda ilişkilerimizin geliştirilmesine hazırız” diyen Barzani şunları söyledi: “Bölgeye yapılan bu ziyaretleri çok önemli buluyoruz. Hepimiz, terör ve terörizm felaketiyle karşı karşıyayız. Terör ve terörizmle mücadele edebilmek için tüm tarafların dayanışmasına ihtiyaç var.”

‘TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ IRAK’TAN BAŞLAR’

Başbakan Yıldırım, Türkmeneli TV’ye mülakat verdi. Irak’taki istikrarsızlıktan, DEAŞ ve PKK’nın sebep olduğu sıkıntılardan en olumsuz etkilenenlerin Türkmenler olduğuna işaret eden Yıldırım, Irak’ta etnik kimlikleri ve mezhepleri ön plana çıkarmanın, yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu vurguladı. Bu ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olacağını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: Türkiye’nin güvenliği Irak’tan başlar. Irak güvenli hale gelmezse Türkiye de güvenli değil. Onun için terörle mücadelede bizim mutlaka birlikte hareket etmemiz lazım. Aksi halde ne olacak? Bu mücadele, beklenen başarıyı sağlayamayacak.” Yıldırım, dün Irak Sünni Vakfı Başkanı Abdüllatif el-Humeyim, Şii lider Ayetullah Ali Sistani’nin Temsilcisi ve Şii Vakfı Başkanı Seyid Muhanned Cemalettin ve dünyadaki bütün Keldanilerin Patriği Mar Louis Raphael I. Sako’yu kabul etti. Irak’ta tüm inanç mensuplarının barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ettiklerine dikkati çeken Başbakan, DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin, bu bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını bildirdi. Yıldırım, Türkmen siyasetçileri kabulünde de, Irak’ın içinden geçtiği zor dönemde en başta Türkmenlerin sıkıntı çektiğini, mezhep ve bölge ayırt etmeksizin bütün Türkmenlerin yardımına koştuklarını belirtti.

ALLAVİ’YLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü. Dün Başbakanlık Misafirhanesinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.

KAPIDA KARŞILADI

Başbakan Yıldırım, Bağdat temaslarının ardından Erbil’e geçti. Yıldırım, Erbil’de ilk olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile baş başa görüştü. Başbakanlık Konukevi’ndeki görüşme öncesi IKBY Başbakanı Barzani, Yıldırım’ı makam aracından inişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Yıldırım ile Barzani, zirvenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

PEŞMERGE CEPHESİNDE

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Irak’ın Erbil kentindeki Zerdık Dağı’nda, terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret etti. Peşmerge komutanları, Musul’un DEAŞ’ten kurtarılması için yapılan operasyon hakkında Başbakan Binali Yıldırım’a bilgi verdi. Yıldırım’a Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da eşlik etti.