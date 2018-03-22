PKK gasbetti TSK iade ediyor
Afrin’i işgalden kurtaran Mehmetçik, terör örgütünün zorla el koyduğu ev, işyeri, tarla ve bahçeleri de sahiplerine geri veriyor. Afrin halkı mallarını alabilmek kriz masası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
- KEMAL GÜMÜŞ/ADNAN GÜL
Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı’yla terör örgütü PYD/PKK’nın 6 yıllık işgalinden kurtarılan Afrin’de terör örgütü PYD/PKK’nın kendilerinden olmayan Kürt, Arap ve Türkmenlere uyguladığı zulmün yaralarını sarıyor. Teröristlerin yıktığı su arıtma tesisi ve elektrik dağıtım şebekesi yeniden kuruluyor. Afrin meydanında oluşturulan kriz masasında teröristlerin zorla el koyduğu ev, canlı hayvan, araç, tarla ve işyerlerinin sahiplerine malları iade ediliyor. Kriz masası, belgeleriyle örgütün el koyduğu mallarına tekrar kavuşmanın sevinci yaşıyor. Afrinde Star’a konuşan halk PYD/PKK zulmünü anlattı. Örgütün zorla çocuk yaştakileri silah altına aldığını söyleyen Afrinli Mustafa Şexo, “Allaha şükür bu pislikten kurtulduk. Çocuklarımızı alıyor, paramıza el koyuyorlardı. Malımızı talan ediyorlardı. Onlar geldiği zaman çocuklarımızı saklıyorduk” dedi.
TARLAMA EL KOYDULAR
PYD/PKK’nın bir yıl önce zorbalıkla örgüte yardım adı altında 210 dönüm tarlasına el koyduğunu anlatan Şexo, şunları anlattı: “Örgüt için vereceksin dediler bende vermeyeceğimi söyledim ama zorla tarlama el koydular. 210 dönüm tarlama el koydular. Bunlar tarlaya el koydukları vakit geçen seneki mahsulden elde ettiğim tüm buğdaya da el koydular. Onlardan olmadığım için bunu yaptılar ya onlardan olacaksın ya da her şeyine el koyacaklardı. Onlardan olsan da çoluk çocuğu senden alıp savaştırıyorlardı. Tarlama tekrar buğday ekmişlerdi. Şimdi Türkiye geldi başvurdum tarlamı geri alacağım inşallah. Allah sizden razı olsun bizi bu zulümden kurtardığınız için.”
EVİMİZİ YIKTILAR...
PKK/YPG’nin Türkiye’den geldiğini söyleyen Ömer Hıdıyşa, şunları söyledi: “Sözde bizi korumak için geldiklerini söylüyorlardı. Ancak şehirde silah sıkıp insanları korkutuyorlardı. Çocuklar kadınlar korku içindeydi, aileler tedirgin oluyordu. Onlara böyle koruma mı olur? diye uyarınca bize ‘siz hain misiniz’ diyorlardı. Rezil rüsva olduk. Evimizi yıktılar, nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Bundan sonra inşallah bu topraklara huzur gelir. Kardeşçe yaşamayı arzu ediyoruz. Günyüzü görmek ve artık gülmek istiyoruz. Çocuklarımız oynasın, yaşlılarımız güven içinde uyusun tüm milletimiz huzur bulsun istiyoruz.”
3698 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
BİZDEN ÇALIYOR, LÜKS İÇİNDE YAŞIYORLARDI
PYD/PKK’nın zorla gençleri silahaltına aldığı dönemde Afrin’i terk ettiğini ifade eden Ahmet İsa, “Örgüte katılmamak için Türkiye’ye kaçtım. Birkaç ay kaldıktan sonra ailem için geri dönmek zorunda kaldım. Bize için özgürlüğünüz için her aileden bir kişini örgüte katılmak zorunda olduğunu söylüyorlardı. Buraya gelip zorbalık yapanların komutanlarının çoğu Türkiye’den ve Kandilden gelmişti. Halkın parasını gasp ediyor ve lüks yaşıyorlardı. Bir tek ben değil birçok aile gizliden bazı çocuklarını sırf örgüt almasın diye Türkiye’ye gönderiyordu” diye konuştu.
TERÖRİSTLER YIKTI TÜRKİYE YAPTI
Terör örgütünün Afrin kent merkezi ve kırsalının temiz içme suyu ihtiyacını karşılayan arıtma tesisleri tamir edildi. Su şebekesi faaliyete geçerken, kente düzenli elektrik verilebilmesi için de çalışmalar başladı. Sağlık hizmetlerinin devamı için de gerekli onarım ve teçhizat desteği sağlandı.
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