PKK gasbetti TSK iade ediyor

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı’yla terör örgütü PYD/PKK’nın 6 yıllık işgalinden kurtarılan Afrin’de terör örgütü PYD/PKK’nın kendilerinden olmayan Kürt, Arap ve Türkmenlere uyguladığı zulmün yaralarını sarıyor. Teröristlerin yıktığı su arıtma tesisi ve elektrik dağıtım şebekesi yeniden kuruluyor. Afrin meydanında oluşturulan kriz masasında teröristlerin zorla el koyduğu ev, canlı hayvan, araç, tarla ve işyerlerinin sahiplerine malları iade ediliyor. Kriz masası, belgeleriyle örgütün el koyduğu mallarına tekrar kavuşmanın sevinci yaşıyor. Afrinde Star’a konuşan halk PYD/PKK zulmünü anlattı. Örgütün zorla çocuk yaştakileri silah altına aldığını söyleyen Afrinli Mustafa Şexo, “Allaha şükür bu pislikten kurtulduk. Çocuklarımızı alıyor, paramıza el koyuyorlardı. Malımızı talan ediyorlardı. Onlar geldiği zaman çocuklarımızı saklıyorduk” dedi.

TARLAMA EL KOYDULAR

PYD/PKK’nın bir yıl önce zorbalıkla örgüte yardım adı altında 210 dönüm tarlasına el koyduğunu anlatan Şexo, şunları anlattı: “Örgüt için vereceksin dediler bende vermeyeceğimi söyledim ama zorla tarlama el koydular. 210 dönüm tarlama el koydular. Bunlar tarlaya el koydukları vakit geçen seneki mahsulden elde ettiğim tüm buğdaya da el koydular. Onlardan olmadığım için bunu yaptılar ya onlardan olacaksın ya da her şeyine el koyacaklardı. Onlardan olsan da çoluk çocuğu senden alıp savaştırıyorlardı. Tarlama tekrar buğday ekmişlerdi. Şimdi Türkiye geldi başvurdum tarlamı geri alacağım inşallah. Allah sizden razı olsun bizi bu zulümden kurtardığınız için.”

EVİMİZİ YIKTILAR...

PKK/YPG’nin Türkiye’den geldiğini söyleyen Ömer Hıdıyşa, şunları söyledi: “Sözde bizi korumak için geldiklerini söylüyorlardı. Ancak şehirde silah sıkıp insanları korkutuyorlardı. Çocuklar kadınlar korku içindeydi, aileler tedirgin oluyordu. Onlara böyle koruma mı olur? diye uyarınca bize ‘siz hain misiniz’ diyorlardı. Rezil rüsva olduk. Evimizi yıktılar, nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Bundan sonra inşallah bu topraklara huzur gelir. Kardeşçe yaşamayı arzu ediyoruz. Günyüzü görmek ve artık gülmek istiyoruz. Çocuklarımız oynasın, yaşlılarımız güven içinde uyusun tüm milletimiz huzur bulsun istiyoruz.”