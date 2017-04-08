Soylu: PKK gençleri zehirliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Karadeniz Vakfı tarafından düzenlenen programda, Türkiye’deki uyuşturucu ticaretinin büyük bir bölümünü PKK’nın yaptığını belirterek, “Doğudan ve Türkiye içerisinden Lice ve kırsalı başka yerlerde üretilen doğal uyuşturucuları Batı’ya transfer ediyorlar” dedi.
Soylu, terör örgütünün Batı’daki kimyasal ve sentetik uyuşturucuları da Türkiye’ye transfer ettiğini vurgulayarak *Dünyada üretilen sentetik uyuşturucuların yüzde 58 ile 60 arası Türkiye’de yakalanıyor” diye konuştu. Soylu, böyle yaparak çocukların bilincini perişan etmeye çalıştıklarını söyledi.
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