PKK İstanbul’da bir belediye yönetmemeli
AK Partili Özhaseki, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ‘PKK belediye yönetmemeli’ endişesine katıldığını belirterek “PKK, İstanbul’da herhangi bir ilçesini gelip de idare etsin istemiyorum” dedi.
Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’de PKK’nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır” çıkışına destek verdi. Özhaseki “PKK, İstanbul’da herhangi bir ilçesini gelip de idare etsin istemiyorum” dedi.
BEN DE TEDİRGİN OLUYORUM
Özhaseki, CNNTürk’te soruları cevaplarken Bahçeli’nin CHP ile HDP’nin yerel seçimde ittifak yapabileceği uyarısıyla ilgili şunları söyledi: “Emin olun Devlet beyin kaygısından ben de bir Türkiye vatandaşı olarak tedirginlik duyuyorum. PKK, İstanbul’da herhangi bir ilçesini gelip de idare etsin istemiyorum. Resmi olarak CHP Sözcüsü ‘ittifak yok’ dedi. Ama CHP misyonu üzerinde tanınan bir çok insan, eski genel başkan yardımcıları, parti meclis üyeleri ‘HDP ile ittifak olmalı’ diye geziyorlar. HDP ile ittifak denilince 81 milyonun 80 milyonu PKK ile ittifak manasına geldiğini çok iyi biliyor. Çünkü HDP’nin listeleri Kandil’de hazırlanıyor.”
AHLAK, ERDEM VE TEVAZU
Özhaseki, partideki görev değişikliklerine ilişkin de “Değişim esas bizde. Devam eden arkadaşların ne kadar devam edeceğini ben bilmiyorum” dedi. AK Parti’nin aday profiline ilişkin, “Adaylarımızda aradığımız en önemli özellik ahlak, erdemli, tevazu sahibi olması... ” diye konuştu.
Cumhur’un tercihi yerel seçimde de ittifak!
Optimar Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankette Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin seçmenlerinin büyük çoğunluğunun iki parti arasındaki mevcut ittifakın yerel seçimlerde de devam etmesini istediği ortaya çıktı. AK Partili seçmenin yüzde 53.3’ü, MHP seçmenin ise yüzde 59.8’i yerel seçimlerde de ittifak kurulması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Optimar Araştırma’nın 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında, 26 ilde bin 787 kişi ile yüzyüze gerçekleştirdiği araştırmada, seçmenin yaklaşan yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın devam etmesi istediği ortaya çıktı.
MUHALEFET İTTİFAKA SOĞUK
“Genel seçimlerdeki ittifaklar yerel seçimlerde de devam etmeli mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 44.6’sı “etmeli”, yüzde 34.4’ü “etmemeli” derken yüzde 21’i ise fikir beyan etmedi. “İttifak devam etmeli” diyenlerin partilere göre dağılımında, genel seçimlere Cumhur İttifakı ile katılan AK Parti ve MHP tabanının ağırlıkta olduğu görüldü. AK Partili seçmenin yüzde 53.3’ü, MHP seçmenin ise yüzde 59.8’i yerel seçimlerde de ittifak kurulmasını istedi. Millet İttifakı altında bir araya gelen CHP-HDP-İP-SP seçmeni ise genelde ittifakı soğuk baktı. İttifaka “evet” diyenlerin oranı CHP’lilerde yüzde 38.6, HDP’lilerde yüzde 23.9, İP’lilerde yüzde 39.5 oldu. Sadece SP’lilerde yüzde 55 çıktı.
İdama destek yüzde 62
OPTİMAR Araştırma’nın yaptığı ankette çarpıcı bir başka konusunu ise idam oluşturdu. Terör suçları ile kadın ve çocuklara yönelik cinayet suçlarına idam getirilmesini isteyenlerin oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti.
CHP’LİLERİN YÜZDE 50’Sİ İDAM İSTİYOR
AK Parti seçmenin yüzde 77.3’ü, MHP seçmeninin yüzde 72.4’ü, CHP seçmeninin yüzde 50’si “idam” cezasının getirilmesini istedi.
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