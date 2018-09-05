PKK İstanbul’da bir belediye yönetmemeli

Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’de PKK’nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır” çıkışına destek verdi. Özhaseki “PKK, İstanbul’da herhangi bir ilçesini gelip de idare etsin istemiyorum” dedi.

BEN DE TEDİRGİN OLUYORUM

Özhaseki, CNNTürk’te soruları cevaplarken Bahçeli’nin CHP ile HDP’nin yerel seçimde ittifak yapabileceği uyarısıyla ilgili şunları söyledi: “Emin olun Devlet beyin kaygısından ben de bir Türkiye vatandaşı olarak tedirginlik duyuyorum. PKK, İstanbul’da herhangi bir ilçesini gelip de idare etsin istemiyorum. Resmi olarak CHP Sözcüsü ‘ittifak yok’ dedi. Ama CHP misyonu üzerinde tanınan bir çok insan, eski genel başkan yardımcıları, parti meclis üyeleri ‘HDP ile ittifak olmalı’ diye geziyorlar. HDP ile ittifak denilince 81 milyonun 80 milyonu PKK ile ittifak manasına geldiğini çok iyi biliyor. Çünkü HDP’nin listeleri Kandil’de hazırlanıyor.”

AHLAK, ERDEM VE TEVAZU

Özhaseki, partideki görev değişikliklerine ilişkin de “Değişim esas bizde. Devam eden arkadaşların ne kadar devam edeceğini ben bilmiyorum” dedi. AK Parti’nin aday profiline ilişkin, “Adaylarımızda aradığımız en önemli özellik ahlak, erdemli, tevazu sahibi olması... ” diye konuştu.