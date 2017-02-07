PKK saflarında öldüler
Türkiye’nin terör örgütü saydığı PKK’nın Suriye kanadı YPG saflarında çatışırken ölenler arasında ABD, Kanada, Almanya, Hollanda gibi pek çok Avrupa ülkesi vatandaşı yer alıyor.
Başta Kanada, ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok avrupa ülkesinden teröristin PKK’ya destek verdiği gün yüzüne çıktı. Suriye’nin kuzeyinde kanton kurmak için savaşan PKK/YPG saflarında çatışırken öldürülen yabancı uyruklu teröristlerin cenazeleri tek tek adreslerine gönderildi. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG’nin saflarına katılıp Suriye’de öldürülen yabancı teröristlerin ülkeleri de dikkat çekiyor. Başta Kanada, ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok avrupa ülkesinden teröristin PKK’ya destek verdiği gün yüzüne çıktı. Ölen teröristler arasında, ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda, Almanya, İsveç, Norveç dahil pek çok batı ülkesinden militanlar bulunuyor.
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