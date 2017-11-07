PKK sığınağından Kürtçe İncil çıktı
Hainlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri Muş’un Şenyayla bölgesinde tespit edilen PKK’lı teröristlere yönelik operasyon başlattı.
Operasyon sırasında PKK ait bir sığınakta Kürtçe İncil bulundu. İl Jandarma Komutanlığınca Şenyayla bölgesindeki Kozme Dağı yakınlarında bölücü terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine yönelik, “Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-142” operasyonu düzenlendi. Operasyonda tespit edilen iki sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman, Murat Nehri’nin karşı kıyısına geçmek için kullanılan şişme bot ile Kürtçe İncil ve Zerdüştlükle ilgili kitap ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Şırnak’ta hava destekli operasyon
Şırnak’ta PKK’ya yönelik operasyon devam ediyor. Dün de Şırnak Merkez Bestler-Dereler bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, bir terörist yaralı olarak ele geçirilirken, 2 el yapımı patlayıcı imha edildi. Aramada, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, bir biksi makineli tüfek, bir RPG-8 roketatar bulundu.
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