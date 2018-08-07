PKK tükendi 2019’u göremez

Terör örgütü PKK’nın dört il dışında Doğu ve Güneydoğu şehirlerinin kırsalındaki terörist sayısının 25-30’a düştüğünü kaydeden Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, sahadaki izlenimlere göre dağ kadrosu dağılan örgütün 2019’u göremeden, bölge halkı ve Türkiye gündeminden çıkarak marjinalleşeceğini söyledi.

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PKK’nın artık eskiden olduğu gibi eşek sırtında taşıdığı roket atarlarla karakol ve köy baskınları, kalabalık gruplarla yol kesme eylemleri yapamadığına dikkat çeken Sözen, bunun nedeninin terörle mücadelede konsept değişikliği, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), FETÖ ile mücadele ve ailelerin ihbarlarından oluşan dört etkin faktör olduğunu söyledi.

TASFİYE OLDU

Sözen, şunları söyledi: “PKK’nın artık baskın ve yol kesecek adamı kalmadı. Terörle mücadelenin konseptinin değiştiği üç yıldır bu tip bir eylem yapamadı. PKK’nın sözde tecrübeli dağ kadrosu tasfiye olduğu için, alan ve bölge sorumluları sahaya indi. Onlar da tek tek etkisiz hale getiriliyorlar. Karadeniz’de Eren’i katleden kırmızı listedeki terörist, örgütün 20 yıllık dağ kadrosundaydı. FETÖ’nün güvenlik birimlerinden temizlenmesiyle, PKK’yla mücadelede 40 yıldır görmediğimiz bir başarı ortaya çıktı. Artık sınırlarımızın büyük çoğunluğu kontrol altında, PKK eskisi gibi Suriye’den geçiş yapamıyor. Örgüte yeni katılım neredeyse sıfıra indiği için, saha sorumluları alana iniyor. Bu yüzden, sivilleri öldürüp sansasyon yaratarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Dağlarda eskisi gibi 20-30 yıllık terörist kalmadı, ortalamaları bir kaç ay.”

Etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısının her geçen gün azaldığında dikkat çeken Sözen, “Geçen gün konuştuğumuz bir ilin jandarma bölge komutanı, geçen yıl o ilde 80 küsur PKK’lı öldürdüklerini ama bu sene aynı sayıya ulaşamayacaklarını söyledi. ‘Neden’ diye sorduğumda, ‘Çünkü şu anda, istihbarat raporlarına göre il kırsalındaki bütün PKK’lıları öldürsek bile o sayıya ulaşamayız’ dedi” diye konuştu. Örgüte katılımın daha önce azaldığını ama şimdi tamamen bittiğini kaydeden Sözen, “Bizim Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki köy korucularından aldığımız bilgiye göre, son haftalarda örgüte katılım sıfıra indi” dedi.