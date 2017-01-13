PKK ve PYD’den ortak terör havuzu

ABD başta olmak üzere pek çok batı ülkesi tarafından desteklenen ve PKK’dan ayrı bir yapılanma olarak gösterilmeye çalışılan PYD ile askeri kanadı YPG’nin terör örgütü ile organik bağı, kuruluşundan bugüne açık bir şekilde görülüyor.

PKK’LILAR YPG SAFINDA

PYD/YPG, Suriye’de yaşanan kaos ortamından istifade ederek DEAŞ ile girdiği çatışmalarla uluslararası alanda meşruiyet kazanmaya çalışıyor. PKK çatısı altında bulunan HPG’ye ait teröristler, “Kobani Savunması” olarak adlandırılan olaylarda, PYD’nin silahlı kanadı YPG saflarına geçmişti. Bu da PKK-KCK’ya bağlı HPG, PJAK ve YPG arasında ihtiyaca bağlı olarak bir geçişkenliğin yaşandığını gözler önüne seriyor.

Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir haberde ABD’li eski asker Jamie Lane’in sözlerine yer verilmişti.

KANDİL’DEN KOBANİ’YE

Lane’in “PKK ile YPG arasında hiç fark yok. PKK’lılar sadece üniforma değiştirerek YPG oluyor” şeklindeki açıklamaları, bir militanın Türkiye’de savaşırken HPG’li, İran’da savaşırken PJAK’lı Suriye’de savaşırken YPG’li olarak kendini tanımladığını ortaya koyuyor. Teröristlerin hem PKK hem de YPG saflarında savaştığına yönelik örnekler arasında, PKK’nın gençlik yapılanmasının sözde “Türkiye hamle sorumlusu” olduğu belirlenen “Ferman” kod adlı Enver Güngör yer alıyor. 14 Şubat 2016’da Şanlıurfa’da yakalanan Güngör, ifadesinde, silah eğitimi almak için Kandil’e gittiğini, oradan DEAŞ’a karşı savaşmak için Kobani’ye geçtiğini anlatmıştı.