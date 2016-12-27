Bakan Soylu: PKK ve uzantıları bitme noktasına geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 102. Dönem Kaymakamlık Kursunu bitiren kaymakamların görev yerlerinin belirleneceği kura törenine katıldı. Konuşmasında şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ü hatırlatan Soylu, “O artık kaymakamların kutup yıldızıdır” dedi.

Diz çöktürEmediler

Soylu, PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ ve YPG’nin destek aldığı küresel güç odakları ile birlikte hareket ederek “Türkiye’ye diz çöktürmeye” çalıştıklarını ancak başaramadıklarını belirterek şunları söyledi: “FETÖ milletten yediği tokadın üzerine bağlantıları ortaya çıkarılarak temizlenmekte. DEAŞ, Fırat Kalkanı ile sökülüp atılmakta. PKK ve uzantıları ise bitme noktasına gelmiş, sansasyonel eylemlerle çıkış yolu aramaktadır.”

Görmezden gelemeyiz

“Dünyanın en kilit toprak parçası üzerinde bulunan Türkiye’nin güçlü olması istenmemektedir” diyen Soylu, “Batı basını ‘Türkiye yüzünü doğuya mı çevirdi?’ diye homurdanıyor. Türkiye, yüzünü ne yana çevirirse çevirsin fırsatları olan bir ülkedir. Türkiye’nin iyi niyeti, Batı tarafından yarım asırdır suistimal edilmektedir. Bunu görmezden gelmemiz söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.