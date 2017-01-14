PKK yazarımız İlhami Işık’ın ailesine saldırdı

Kimliği belirsiz saldırganlar, evi kullanılamaz hale getirerek evde buldukları cep telefonundan İlhami Işık’a tehdit mesajları gönderdi. Önceki gece saat 22.30 sıralarında Işık›ın Batman›daki kızının evine giren teröristler evde kimseyi bulamadı. Torununun evdeki cep telefonundan Işık›a «En kıymetlini toprak altında görmek istemiyorsan ayağını denk al, bu sadece bir uyarı bir dahakine evdeki herkes ölür. YDG-H» şeklinde bir tehdit mesajı gönderen teröristler, evi darmadağın etti. İlhami Işık, daha önce de damadının Batman›daki dükkanının Nevruz olayları esnasında yakıldığını belirtti. “Çocuklar Üşümesin” adlı sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve ayakkabı gibi giyecek malzemeleri temin eden Işık, perşembe günü futbolcu Gökhan Töre ile birlikte gideceği Diyarbakır’da 1500 çocuğu daha giydirecek. Işık, “Güneydoğudaki çocuklarımızı giydirmenin birilerinin işine gelmediğini biliyorum. Onların istediği fakirlik. Belki de esas hedefleri Diyarbakır ziyaretimi engellemekti ama gideceğim” dedi. Emniyet, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.