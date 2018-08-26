PKK'da yaprak dökümü sürüyor

Geçen sene ile bu yılın ilk 8 ayı karşılaştırıldığında Güneydoğu’daki terör olaylarında azalma meydana geldi. Terörle mücadele operasyonlarının sayısının arttığı söz konusu dönemde etkisiz hale getirilen terörist sayısında ise azalma yaşandı. Güvenlik kaynakları, artan operasyonlara rağmen öldürülen terörist sayısındaki azalmayı etkili operasyonlara bağladı. Yetkililer, terörist zayiatı ve eylemlerindeki azalmanın Kani Rash ve Hakurk bölgeleri başta olmak üzere sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlarla örgütün yurt içine terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarmasının engellenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Güvenlik güçleri, son olarak Irak’ın kuzeyine düzenledikleri operasyonla terör örgütü PKK’nın elebaşılarından, KCK yürütme konseyi üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı İsmail Özden’i etkisiz hale getirdi.

‘Terörle kaynağında mücadele’ kapsamında MİT ve TSK tarafından düzenlenen ortak operasyonla ilk terör saldırılarını 15 Ağustos 1984’te düzenleyen ve bu tarihi her yıl propaganda malzemesi olarak kullanan PKK’nın sınır ötesindeki sözde lider kadrosuna 15 Ağustos’ta ağır darbe indirildi. Operasyona Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya’nın adı verilmişti.

AYRIŞMA BÜYÜYOR

Son dönemdeki başarılı operasyonlarla PKK/KCK’nın sözde üst düzey yöneticileri ortadan kaldırılırken bölücü terör örgütü daha da güçsüzleştirildi. Operasyonlar, örgütte büyük ayrışmalara neden oldu. Verilen kayıplardan birbirlerini sorumlu tutan bölücü terör örgütü mensupları, kendi aralarında büyük tartışmalar yaşadı. Bu durum, teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. İfadelere göre, terör örgütündeki büyük kayıplar nedeniyle teröristler birbirlerini suçlamaya başladı. Bölücü terör örgütü mensupları, silah, mühimmat ve malzeme nakli yaptırdıkları iş birlikçilerinin de kendilerini sattıklarını söyledi.

KAMİKAZE İHA’LAR GELİYOR

Terörle mücadelede güvenlik güçlerine güç katan ve son olarak, PKK’nın Sincar sorumlusu İsmail Özden’in sınır ötesinde etkisiz hale getirildiği operasyonda, ön plana çıkan İHA’ların, sürü konseptiyle çalışması için projeler tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın açıkladığı, 100 günlük icraat programında da yer alan sürü insansız araçların geliştirilmesinin başlatılmasında dikkat çekici projeler bulunuyor.

SÜRÜ HALİNDE HAREKET

Uzaktan kontrollü İHA’ların ardından, ilerleyen yıllarda yüksek akıllı ve sürü zekasına sahip İHA’ların harp sahasında etkin olarak kullanımı planlanıyor. Düşük maliyetli ve feda edilebilir olma özelliğiyle dikkat çeken insansız sistemler, çok sayıda silah sistemiyle entegre edilebiliyor. Böylece bu araçların askeri unsurların koordineli bir şekilde ve büyük bir sürat ile operasyon yapmasına imkân sağlayacağı değerlendiriliyor.

ALPAGU: Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday Alpagu, eski Türkçede ‘tek başına düşmana saldıran yiğit’ anlamı taşıyor. Kamikaze görevinin yanı sıra keşif ve gözetleme de yapabilen Alpagu’nun taşıdığı patlayıcı, sahada başka bir patlayıcıyla değiştirilebiliyor.

KARGU: ‘Dağ başındaki gözlem kulesi’ ve ‘Atmaca’ anlamlarına gelen STM’nin bir diğer ürünü Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve hareketli hedeflere yönelik kamikaze özellikleriyle öne çıkıyor. Gece ve gündüz operasyonel faaliyetler için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında çok kısa sürede göreve hazır hale getirilerek tali zararları en aza indirecek şekilde hassas vuruş yapabiliyor.

TOGAN: “Doğan” anlamına gelen Togan ise yüksek performanslı uçuş özelliği sayesinde otonom olarak nesne tespiti, teşhisi, takibi ve sınıflandırması yapıyor. Togan, gece ve gündüz operasyonlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

ZAYİATLARI GİZLİYORLAR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu terör örgütünün geçmiş yıllara oranla çok daha zor hareket edebildiğini söyledi. Operasyonların ardından terör örgütünde önemli kayıpların yaşandığını belirten Aslan, bölücü terör örgütünün zayiatlarını gizlemeye ve mevcut üyelerini örgütten ayrılmamak için baskı altında tutmaya çalıştığını kaydetti.

Özellikle eylül ve ekim aylarında TSK’nın bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarının daha da artacağını ifade eden Aslan, “Terör örgütünün çözülmesi için tespit edilen kritik hedefler etkisiz hale getirecek. Arazide yaprak dökümünün yaşandığı sonbaharda hedefler daha yoğun etki altına alınırken PKK terör örgütünde yaprak dökümü daha da artacak” diye konuştu.

TÜRKİYE BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRECEK

Bu süreçte Türkiye’nin yıllarca dost ve müttefiki olduğunu iddia eden devletlerin, bölücü terör örgütü PKK’yı yaşatmak veya marjinalleştirmek arasında kalan tercihlerini netleştirmek durumunda olduklarını vurgulayan Aslan, “Nihayetinde Türkiye, başladığı işi bitirecek ve bir muhasebe yaparak dost ve düşman ayrımını tekrar tanımlayacak” dedi.