PKK’lı teröristlere ‘arkadaş’ gazetecilere ‘terörist’ dedi
Güneydoğu’da il ve ilçelerde çukurlar açıp hendekler kazarak şehirleri harabeye çeviren bölücü teröristlere ‘arkadaşlar’ diye hitap eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün yine inanılmaz bir skandala imza attı.
Cezaevlerinde polis asker katili PKK’lı DHKP-C’li teröristleri ziyaret etmekle övünen Kılıçdaroğlu dün Arkara’da partisinin il başkanlarına hitap ederken gazetecileri terörist ilan etti. Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirirken birden kendi yaptığı yanlışları haberleştiren gazeteleri hedef yaptı. Gazetecileri terörist olmakla suçlayan ve hakaretler yağdıran Kılıçdaroğlu, “Havuz medyasının PKK’dan IŞİD’ den hiç bir farkı yoktur. Aynı yolda yürüyorlar bunlar. Aynı felsefe aynı yolla saldırıyorlar. Çünkü kafalarında beyin yok” dedi.
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