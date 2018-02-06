PKK’lıların ‘sivil’ oyunu deşifre edildi

Türkiye’de 35 yıldır aynı tip terörist kıyafetleriyle eylem yapan hatta kullandıkları aynı tip ayakkabılar nedeniyle ‘Mekaplı örgüt’ olarak da bilinen PKK, Suriye’de taktik değiştirerek sivil kıyafetlerle TSK’ya saldırma başladı. “Afrin’de oyun içinde oyun var” diyen emekli Tuğgeneral ve güvenlik stratejisti Fahri Erenel, YPG/PKK’nın sivil kıyafet taktiğinin arka planındaki üç aşamalı oyunu deşifre etti. Suriye’nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı harekatı sırasında teslim olan ya da yaralı olarak ele geçirilen silahlı YPG/PKK’lıların, hemen hepsinin ‘sivil kıyafetli’ olması dikkat çekti. Hatta PKK, bizzat kendi çektiği ve yayın organı olarak bilinen internet sitelerindeki görüntülerde, örgüt mensubu kadın ve erkeklerin ayakkabılarından elbiselerine kadar her şeyleriyle sıradan bir sivil görüntüsüne bürünmeye çalıştıkları göründü. Afrin’deki sivil görünümlü teröristlerin görüntüleri izleyen ve değerlendiren emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, PKK’nın bugüne kadar Batı kamuoyunda ‘Terör örgütü değil sözde halk kurtuluş hareketi’ olarak lanse edebilmek için bunun gereği olan tek tip kıyafet giyindiğini, silahını görünür şekilde taşıdığını, bir lideri ve ‘savaşan taraf’ olduğu görüntüsü vermeye çalıştığını ama halk desteği olmadığı için bunu başaramadığına dikkat çekti.

TAKTİK DEĞİŞTİ

Örgütün 35 yıllık terör eylemleri tarihinde Suriye’de ilk defa ‘gerilla’ taktiği uygulamaktan vazgeçtiğine dikkat çeken Erenel, şunları söyledi: “PKK, Türkiye’deki eylemlerinde sözde Harp Hukuku’nda gerilla taktiğini’ gündeme getirmeye çalışıyordu ama bunu başaramadı. Şimdi Afrin’de durum farklı. Burada sözde gerilla kıyafeti giymiyorlar. Bunun üç nedeni var. Birincisi, Meskun Mahal harekatı düzenleyen Mehmetçik’in karşısına çıkanlardan kimin terörist kimin sivil olduğu anlayamaması amaçlıyorlar. Bunun için sivil kıyafet giyiniyor ve silahlarını saklıyorlar. Mehmetçik, çok yakınına yaklaştıktan sonra ancak teröristi ve sivili ayırt edebiliyor. Bu nedenle hem harekatın hızı yavaşlıyor hem de Mehmetçi daha fazla hedef haline geliyor. İkincisi, sivil kıyafetlerle TSK’yı hedef alan teröristler etkisiz hale getirildiğinde de bu defa ‘Siviller vuruluyor’ sözleriyle Batı kamuoyuna kara propaganda yaratmayı amaçlıyorlar. Üçüncüsü, Türkiye’de başaramadıkları ‘Halk Kurtuluş Örgütü’ söylemini Afrin’de sivil kıyafetlerle yapmaya çalışıyorlar. Sivil kıyafetler giydirilmiş olan YPG/PKK’lıların mevzilerdeki görüntüleriyle, ‘Afrin halkı, TSK’ya karşı topraklarını koruyor’ propagandası amaçlıyorlar.”

Afrin’de teslim olan ya da yakalanan teröristlerin sivil kıyafetli olması dikkat çekti. Bu arada örgüt, Afrin’de hendekler kazıp savunma duvarları örüyor.