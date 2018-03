PKK’nın hedefi cami ve siviller

ERÖR örgütü PYD/PKK’nın, Suriye’deki Zeytin Dalı harekatını bahane ederek Avrupa’da camilere ve sivillere yönelik yaptığı şiddet saldırıları sürüyor. Avrupa’daki PKK terörünün sadece Türkler değil Avrupalılar için de tehdit oluşturduğuna hazırladığı bir raporla dikkat çeken Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Zafer Sırakaya, Londra’daki metro işgalinden Berlin’de hükümet ve bakanlık sözcülerinin basın toplantısının basılmasına uzanan saldırıların bu tehlikenin işareti olduğuna dikkat çekti.

İŞGAL ETTİLER

İngiltere’nin başkenti Londra ile Manchester’da, terör örgütü PYD/PKK sempatizanları, tren istasyonlarını işgal ederek trafik ve toplu taşımanın saatlerce aksamasına neden oldu. Taşkınlık çıkararak İngiliz polisiyle defalarca karşı karşıya gelen terör sempatizanları, Londra’da King’s Cross ve Manchester’da Piccadilly tren istasyonlarını işgal etti. PYD/PKK yanlıları, ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla Türkiye ve Zeytin Dalı Harekatı’nı hedef alan dövizler taşıdı.

İZİN VERMEYİN

Almanya’nın başkenti Berlin ve Lauffen am Neckar kasabasında Türklerin gittiği iki camiye saldırıları ise terör örgütü PKK üstlendi. Camilere yapılan saldırıyı gerçekleştirenlerin ortaya çıkmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, “PKK’ya müsamaha gösterilmemesi yolundaki uyarımızı yineliyoruz” tepkisi gösterdi.

42 SALDIRI YAPILDI

20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı sonrasına terör örgütü PYD/PKK’lı teröristlerin Avrupa’nın pek çok şehrinde, sözde Türkiye’yi protesto etmek amacıyla sivilleri, cami ve işyerlerini hedef alan şiddet eylemleri gerçekleştirdiğine dikkat çeken UETD Başkanı Zafer Sırakaya, harekatın ilk 45 gününde Avrupa’nın farklı ülkelerinde PKK’lıların 42 şiddet eylemine karıştığına dikkat çekti. PYD/PKK yandaşlarının Zeytin Dalı harekatı sonrası Avrupa’da yaptığı saldırılar’ başlıklı raporla, terör örgütünün hangi şehirde sivillere yönelik hangi şiddet eylemleri gerçekleştirdiğini tek tek tespit edip, ilgili hükümetleri göreve çağıran Sırakaya, 2004 yılında kurulan ve Avrupa’nın 200 şehrinde şubesi bulunan UETD’nin, din dil ve ırk ayrımı yapmaksızın terör yandaşları ile mücadele eden devletleri sonuna kadar desteklemeye devam edeceğini söyledi.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Zafer Sırakaya şunları söyledi: Terör yandaşlarının Avrupa’da yaptığı saldırılar sadece Türk vatandaşları için tehdit oluşturmamaktadır, aynı zamanda Avrupa hükümetleri, toplumu ve değerleri açısından da büyük bir tehlike arz etmektedir.”

BİR AN EVVEL BULUN

Dışişleri Bakanlığı Almanya’daki bazı camilere yapılan saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “PKK’nın Lauffen am Neckar’daki camiye yapılan saldırıyı üstlenmiş olması ve bu tür eylemlerin devam edeceğine yönelik açıklamaları, bu örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Berlin ve Lauffen am Neckar kasabasındaki Türklere ait iki camiye son günlerde saldırılar düzenlendiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu saldırılarda, can kaybı yaşanmaması tek tesellimizdir. Lauffen am Neckar’da 9 Mart gecesi molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı terör örgütü PKK yanlısı kişilerce üstlenilmiş olmakla birlikte, dün gece Berlin’deki camiye yapılan saldırının failleri henüz belirlenememiştir. Sözkonusu saldırıların faillerinin bir an evvel bulunarak gerekli cezalara çarptırılmalarını ve benzer saldırıların meydana gelmemesi için tüm önlemlerin alınmasını Alman makamlarından bekliyoruz.”