PKK'nın iğrenç yüzü

Dağa kandırılarak götürülen çocuklara PKK’nın elebaşları cinsel istismarda bulundu, yaşananlara karşı koyanlar ise ölüm tehdidine maruz kaldı. Terörist başlarından Murat Karayılan’ın da korumalığını yapan “Dilan” adlı terörist, Karayılan’ın tecavüzüne uğraması üzerine el bombasıyla intihar etti.

DAYANAMADI İNTİHAR ETTİ

Terör örgütüne yönelik soruşturmalar ve operasyonlar sonrası alınan ifadeler, PKK’nın kirli yüzünü ortaya çıkartıyor. İfadelere göre, kandırılarak dağlardaki kamplara götürülen çocuklar örgüt elebaşları tarafından cinsel istismara uğradı.

Yaşanan çirkin olaylar sonucu bunalıma giren çocuklar intihar etti, istismara karşı koyanlar ise örgüt tarafından infaz edildi. Örgüt elebaşlarından Murat Karayılan’ın da korumalığını yapan “Dilan” adlı terörist, Karayılan’ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

TECAVÜZ SONRASI İNFAZ

S.A. adlı 19 yaşındaki terörist ise uğradığı tecavüzü üst yönetime aktardı, bunun üzerine infazla tehdit edildi. Yaşananların ardından hücreye kapatılan S.A, burada da 12 örgüt mensubunun cinsel istismarına uğradı. Bölücü örgütün kamplarında yaşları 9’a kadar inen çocuklar, kadın teröristler tarafından çeşitli bahanelerle korkutularak örgütün çirkin eylemlerine karşı koymamaları için yönlendirildi.

FOTOĞRAFLARI VAR

Kamplarda ahlak dışı fiiller, erkek çocukların istismarıyla da sürdü. Örgüt, yaşanan istismarlara dayanamayarak hayatlarına son veren çocukların çıkan çatışmalarda öldükleri yalanını uydurdu. KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan’ın, küçük yaştaki kızları istismar ettiği, örgüt üyesi kızlarla çekilen samimi fotoğraflarıyla ortaya kondu.

Suriye’de PYD zulmü

Suriye’nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PYD/PKK’nın Kamışlı ilçesinin Dirik ve Dir besiye beldelerinde Süryani okulları kapattı. Süryani Demokratik Topluluğu, yaptığı açıklamada örgütü kınayarak, bu eylemi Süryanilere baskı olarak nitelediklerini bildirdi. Açıklamada “PYD, izlediği ideolojik müfredatıyla eğitime darbe vuruyor” denildi. Terör örgütü işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor.