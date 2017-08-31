PKK’nın taşeronu ‘MLKP’ İzmir’de hortladı

Kurban Bayramı’nda ocaklara ateş düşürmek isteyen hainler, Arefe Günü İzmir’de ortaya çıktı. Teröristlerin hedefinde bu sefer mesaiye giden infaz koruma memurları vardı. Buca Kırıklar Cezaevi’nde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün saat 08.00’de Ahmet Piriştina Bulvarı’ndan geçişi sırasında teröristlerin daha önceden çöp konteynerine tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak etti. Şiddetli patlamada servis otobüsünün şoförü Yüksel Süzer ve infaz koruma memurları Meltem Çelik, Süleyman Tuncay, Özer kalkancı, Güven Duman, Zeki Yücesoy, Ramazan Şen, Bahadır Ardıç, Yunus Kayar yaralandı. Yaralılardan şoför Yüksel Süzer ve kadın İnfaz Koruma Memuru Meltem Çelik yakındaki Özel Tınaztepe Hastanesi’ne, diğerleri ise Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol ayağından ağır yaralanan İnfaz Koruma Memuru Yunus Kayar, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata alındı.

EL YAPIMI PATLAYICI

Patlamanın şiddetiyle servis otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yakında bulunan bazı otomobillerin de hasar gördüğü patlamada çevredeki çok sayıda ev ve işyerinin camları kırıldı. İkinci bir patlayıcının olma ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alınarak cadde trafiğe kapatıldı. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı aramalarda ikinci bir patlayıcıya rastlanmadı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın hain saldırının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk incelemelere göre çöp konteynerine yerleştirilen bombanın el yapımı olduğunu ve servis otobüsünün geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirildiğini açıkladı. Servis otobüsü çekiciyle Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, yaralıları hastanede ziyaret etti

OKLAR O ÖRGÜTÜ GÖSTERİYOR

Hain saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak, İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre gözler PKK’nın tetikçiliğini yapan ve son zamanlarda böcücü örgüt adına şehir eylemleri düzenleyen MLKP/ FESK’e çevrildi. Aynı örgüt Haziran ayında yine İzmir’de Güney Deniz Saha Komutanlığı’na ait askeri araca yönelik bombalı saldırı düzenlemişti.