PKK/PYD’yi FETÖ ihaneti büyüttü

15 TEMMUZ’UN HAİNLERİ, ZEYTİN DALI HAREKATI’NA KARŞI CEPHE ALDI…

Türkiye, Zeytin Dalı’yla Suriye sınırından PKK/PYD’yi süpürme harekatı başlatırken, 15 Temmuz’a ilişkin soruşturma ve davaların hız kesmemesinin ardından FETÖ’cüler kendi elleriyle büyüttükleri PKK’ya umut bağladı. Son günlerde FETÖ-PKK ilişkisi bir bir ortaya çıkarken FETÖ sözcülerinin “Afrin operasyonu, Erdoğan’ın sonunu hazırlayan bir operasyona dönüştü” sözleri ise Zeytin Dalı Harekatı’yla sadece PKK değil, onunla iç içe geçmiş FETÖ ve DEAŞ’ın da sonunu getirecek olmasının yarattığı telaşı olarak ortaya çıktı. FETÖ’den tutuklanan generaller, ‘Girersek çıkamayacağımız bir bataklık’ raporlarıyla Türkiye’nin yıllarca harekat düzenlemesini engellediği Afrin ve çevresi, Türkiye’ye saldırı için PKK’nın lojistik üstüne dönmüştü.

FETÖ’CÜ MÜDÜRE 6 YIL HAPİS

FETÖ üyesi Emniyet Müdürü Aykut Töngür, önceki gün ‘Suriye’nin Kobani ilçesindeki PKK’lılara destek için Türkiye’de bu örgüt tarafından 6 Ekim 2014’te başlatılan şiddet olaylarına yeteri kadar etkin ve yeterli müdahale etmediği’ gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası aldı. Bursa’daki FETÖ davasında ise FETÖ’nün, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özel bir cezaevi izleme birimi kurdurduğu ve bu şahısların hem PKK hem FETÖ ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

ZEMİN HAZIRLADILAR

Daha önce FETÖ’nün PKK’yı 17/25 Aralık sürecinde istihbarat paylaşımı, etkin operasyon yapmama, Hendek terörüne zemin hazırlama gibi yardımlarla nasıl büyüttüğü tespit edildi. Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Ziya Sözen, bombayla suçüstü yakaladıkları PKK’lıları serbest bırakan savcıların ve kırsalda karakollara saldırı hazırlığında olduğu istihbaratını verdikleri halde önlem almayan subayların FETÖ’cü çıktığına dikkat çekerken, PKK’yla mücadele eden 2. Ordu’nun sınır birliklerinden tugay, tümen ve ordu komutanına kadar tüm subaylar da FETÖ’den tutuklandı. Sözen, “Komutanlara ve Genelkurmay Başkanı’na iletilmek üzere kapalı zarflarla yaverlere bizzat ilettiğim raporlar, komutanlara iletilmemiş ya da geç iletilmiş” dedi. Karakol baskını yapan PKK’lıların güya takip eden örgüt üyesi pilotların, teröristleri değil dağları taşları bombaladığı belirlendi.

DEŞİFRE ETTİLER

Firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’nın HDP’li belediyeler üzerinden PKK içindeki istihbaratçıları, 15 Temmuz sonrası Avrupa’ya sığınan MİT’çilerin ise PKK’ya sızan Türk subayların listesini vererek bu isimlerin örgüt tarafından katledilmesine yol açtıkları tespit edildi. İstihbarat raporlarına göre, PKK ile FETÖ arasında, 15 Temmuz darbesinden önce de anlaşma yapılmıştı. Darbe girişi sırasında terör örgütünün sözde komutanı Murat Karayılan’ın telsizle, darbe yapacak askerlere müdahale edilmemesini ve darbe sonrasında kendilerinin de Suriye üzerinden Türkiye’ye gireceklerini söylediği, darbe başarısız olunca çok sayıda FETÖ’cü emniyet müdürünün PKK üzerinden yurtdışına çıkmaya çalıştığı ortaya çıktı. Van Emniyet Müdürlüğü’ne bomba bırakan PKK’lı M.O. her şeyi anlattı: “15 Temmuz günü darbe olacağı bize bildirildi, eylemleri kestik. Teşebbüs başarısız olunca eylemlere yeniden başladık.”