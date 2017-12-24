PKK’ya Mardin’de üst düzey darbe
Şehirlere yönelik bombalı saldırıların planlayıcı olan PKK’lı Koçaali Bala, Suriye’ye geçerken yakalandı. Gri listede aranan teröristin verdiği bilgi üzerine örgüte darbe vurulurken, Kuşadası’ndaki kanlı eylem planları da engellendi.
Mardin’de MİT, Jandarma ve Emniyet özel harekat timlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK’nın ‘Gri listede’ aranan sözde özel kuvvetler sorumlusu ‘Musa’ kod adlı Koçaali Bala kıskıvrak yakalandı. Adana Valiliği’ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin şehit, 33 kişinin de yaralanmasına neden olan sözde özel kuvvet Çiçek Karabulut’un etkisiz hale getirildiği operasyonda, örgütün Kuşadası ve diğer bölgelerde kanlı eylem planları da çökertildi.
Mardin’de terör örgütünün kırsal kadrolarına yönelik düzenlenen operasyon sırasına, İçişleri Bakanlığının “Aranan Teröristler” listesinde gri kategoride bulunan, şehirlere yönelik bombalı saldırıların planlayıcısı sözde özel kuvvetler sorumlusu “Musa” kod adlı terörist Koçaali Bala, PYD Bölge Sorumlusu olarak Suriye’ye geçmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı.
PATLAYICI BULUNDU
PYD’den Türkiye’ye ciddi miktarda patlayıcı ve silah transfer edilmeye çalışıldığı da belirlendi. Bala’nın ifadesi doğrultusunda kırsalda tespit edilen sığınaklarda, çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
SALDIRI ÖNLENDİ
Operasyonları devam ettiren Mardin Emniyet Müdürlüğü, kısa süre 300 kilo patlayıcının yanı sıra, örgütün İzmir’de gerçekleştirmeyi planladığı kanlı saldırısını da önledi. Selçuk-Kuşadası bölgesinde bombalı saldırı planladıkları belirlenen teröristler, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. l HABER MERKEZİ
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