Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Polis Özel Harekat’ın statüsü yükseltildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın kaldırıldığına dair Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayınlanması üzerine başlayan ‘Polis Özel Harekat kapatıldı’ tartışmalarına son noktayı koydu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 694 sayılı KHK ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nın yeniden yapılandırıldığı ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı’nın kurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “16 Kasım 2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ukrayna: “Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırıyla ilişkimiz yok”

Ukrayna: “Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırıyla ilişkimiz yok”

'Kara delik' gibi optik illüzyon yapan kuş

'Kara delik' gibi optik illüzyon yapan kuş

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en zor meslekleri

Dünyanın en zor meslekleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA