Polis Özel Harekat’ın statüsü yükseltildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 694 sayılı KHK ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nın yeniden yapılandırıldığı ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı’nın kurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “16 Kasım 2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.