Polisin 400 terabayt istihbaratını çaldılar
İhanet şebekesi FETÖ’cülerin Emniyet İstihbarat Dairesi’nin veri depolama sistemine kurdukları casus yazılımla polisin 400 terabayt verisini çaldığı ortaya çıktı. FETÖ’’nün istihbarat hücresi iddianamesinde hainlerin 15 Temmuz’da Emniyet’in sisteminin kilitlemeye çalıştı.
FETÖ’nün Emniyet İstihbarat Dairesi’ndeki mahrem yapılanmasıyla ilgili iddianamade korkunç bilgiler yer aldı. 36 sanığın yer aldığı iddianamede, FETÖ’cü polisler Emniyet İstihbaratı’na kurdukları casus yazılımla 400 terabaytlık veri çaldılar.
CASUS YAZILIM
Aynı mühendisler 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Emniyet İstihbarat’ın sistemini kilitleyip polisin elini kolunu bağlamaya çalıştı. Bu hain çabaları deşifre edilen kriptolu haberleşme ağı “Eagle” yazışmalarına da yansıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Emniyet İstihbarat Dairesi’ndeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmasını tamamladı. İddianamede, 15 Temmuz gecesi Emniyet İstihbarat’ın Ankara Yıldız’daki binası çevresinde yakalanan eski polis şefleri Zeki Taşkın, Gürsel Aktepe ve Lokman Kırcılı’nın da olduğu 36 şüpheli yer alıyor. İddianamede, şüphelilerin “darbe”, “silahlı terör örgütü yöneticiliği” ve “casusluk” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 35’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
İddianamede, FETÖ’nün Emniyet İstihbarat’taki faaliyetlerine ilişkin çok çarpıcı tespitlere yer verildi. Bu tespitlere göre, Emniyet İstihbarat’ta çalışan FETÖ mensubu mühendisler, istihbarat havuzundaki tüm verileri FETÖ’ye aktardı. Örgüte bağlı mühendisler, güvenlik duvarlarına takılmadan istedikleri istihbarat verilerine erişmek için casus yazılım kurdu.Casus yazılımı, Emniyet İstihbarat’ın bahçesinde veri deposu olarak kullanılan konteynırda bulunan sunuculara yerleştirdiler. 2014’te kurulan sistem, darbe girişimden üç gün sonra, yani 18 Temmuz 2016’da fark edilerek kapatıldı. FETÖ’cü mühendisler, bu yazılım sayesinde, sistemde iz bırakmadan vatandaşların bilgilerini usulsüz sorguladı, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri ele geçirdi.
EAGLE YAZIŞMALARI
Bu bilgiler kriptolu haberleşme ağı “Eagle” aracılığıyla örgütün mahrem imamlarına iletildi. Örgüte aktarılan verinin büyüklüğü ise tam 400 terabayt. Emniyet İstihbarat’taki FETÖ’cü mühendisler, darbe girişimi gecesi de işbaşındaydı. Deşifre edilen “Eagle” grubuna 15 Temmuz 2016 günü saat 17.00 sularında, “Abi bu gece kalabildiğimiz kadar yerimizde kalalım” mesajı gönderildi. “Akif” kod adlı mahrem imam ise gruba saat 21.56’da “Darbe başladı, herkes teyakkuzda olsun. abiler daireye doğru gidebilir” mesajı iletti. Bu mesajın ardından,FETÖ’cüler emniyet istihbarat binası çevresinde toplanmaya başladı. FETÖ’cüler darbe sırasında Emniyet İstihbarat’ın “backbone” adlı sistemini kapatmak için de uğraştı. Başarılı olsalardı, tüm Türkiye’deki Emniyet İstihbarat’ın sistemlerine erişim duracak ve Emniyet’in eli kolu bağlanacaktı. Bu durum da dakika dakika “Eagle” yazışmalarından tespit edildi.
FETÖ’ye aman yok
15 Temmuz’dan beri FETÖ’yle topyekün mücadele yürütün Türkiye’de ‘mahrem’ hainler saklandıkları inlerinde ele geçiyor. Bursa’da, gaybubet evi düzenlenen operasyonla 3 FETÖ’cü yakalandı.
Şüphelilerden birinin kendini banyoya kilitleyip, örgütün gizli haberleşmede kullandığı programı silmeye çalışırken yakalandığı bildirildi. Yine Bursa’da ayrı bir operasyonda da FETÖ’den meslekten ihraç edilen 24 polis memuru gözaltına alındı. Gaziantep’te Oğuzeli İlçesi’ne bağlı Kavunluk Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, aranan ve örgütün “para kasası” olduğu öne sürülen C.Y. gözaltına alındı. Ankara’da, örgütün “mahrem imamları” ile kontörlü telefonlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı kaydedildi.
50 milyon vatandaşın bilgileri sızdırılmış
İddianamede, 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin 2016 yılında internete düşmesiyle ilgili tespitler de yer aldı. Şüpheli mühendislerden birinden ele geçirilen taşınabilir bellekte, 49 milyon 611 bin 833 kişinin nüfus bilgilerine rastlandı. Bu verileri de örgütün o tarihte internete sızdırdığı değerlendiriliyor.
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