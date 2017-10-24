Polislere ABD'de Gülen'i koruma nöbeti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede, ücretsiz izin verilen örgüte bağlılığı en üst düzeyde polislerin, terör örgütü elebaşını korumak için dörderli gruplar halinde Pensilvanya’ya gönderildiği, ücret almadıkları süre kadar belirlenen maaşlarının da ailelerine yine örgüt tarafından ödendiği bilgisi yer aldı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan ve 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, FETÖ’nün emniyet teşkilatındaki yapılanmasında Türkiye’yi 6 büyük bölgeye ayırdığı, büyük bölgelerden sorumlu kişinin “genel müdür” olarak anıldığını, bunun hemen altında “genel sekreter”, sonra “danışman”, sonra “il müdürü”, sonra “rehber” gibi sıfatların yer aldığı anlatıldı.

ÖNEMLİ İTİRAFLAR

İddianamede, “genel sekreter” olarak anılan kişinin, “lise öğrencisi” diye adlandırılan polis memurlarından “Sayısal-A” olarak kodlanan örgüte bağlılığı en üst düzeyde polis memurlarını seçerek örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kalmış olduğu ABD’nin Pensilvanya eyaletine göndermekle görevli olduğu vurgulandı.

İKİ AYDA BİR NÖBET

Bu polislerin periyodik olarak 17-25 Aralık sürecinden önce iki ayda bir, sonrasında ise 3 ayda bir dörderli gruplar halinde örgüt elebaşı Gülen’in kalmış olduğu ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki ikametinin korunması ve bu şahsa yakın koruma yapılması için görevlendirildikleri ifade edilen iddianamede, polislerin kalacakları süre zarfı kadar ücretsiz izne ayrılmalarının sağlandığı, bu kişilerin ailelerine ise devletten aldığı para miktarı kadar maaş ödemesinin de yine örgüt tarafından “genel sekreter” olarak anılan kişi aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.