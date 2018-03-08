Polisten operasyon ABD’den teşekkür

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği’nin ‘terör tehdidi’ nedeniyle açılmaması ve terör alarmı vermesinin ardından başkente başlayan DEAŞ operasyonları yurt geneline yayıldı. Adana’da da ABD konsolosluğuna saldırı planı yapan 13 DEAŞ’lı kıskıvrak yakalanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’ye, aldığı DEAŞ önlemlerinden dolayı teşekkür etti.

ELÇİLİK AÇILMADI

Güvenlik tehdidi nedeniyle 2 gün açılmayacağını duyuran ABD Büyükelçiliği sitesinden yaptığı açıklamada, vatandaşlarına kalabalıklardan ve elçilikten uzak durma çağrısı yapmıştı. Güvenlik uyarısının ardından Emniyet ve MİT ortak operasyonlara başladı. Ankara’da kuş uçurtmayan polis, 20 DEAŞ’lıyı gözaltına aldı. Samsun’da ABD elçiliğine saldırı hazırlığında olan 4 Iraklıyı yakalayan güvenlik güçleri, baskınlarına dün de devam etti.Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, ABD Adana Konsolosluğu’na saldırı hazırlığında olan 12’si Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu.