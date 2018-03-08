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Polisten operasyon ABD’den teşekkür

ABD Büyükelçiliği’nin terör tehdidinden dolayı alarm vermesi üzerine Ankara başta olmak üzere yurt genelinde başlatılan DEAŞ operasyonları dün de Adana’yla devam etti. Amerikan konsolosluğuna saldırmayı planlayan 13 kişi yakalanırken, ABD Türkiye’ye teşekkür etti. 

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Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği’nin ‘terör tehdidi’ nedeniyle açılmaması ve terör alarmı vermesinin ardından başkente başlayan DEAŞ operasyonları yurt geneline yayıldı. Adana’da da ABD konsolosluğuna saldırı planı yapan 13 DEAŞ’lı kıskıvrak yakalanırken,  ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’ye, aldığı DEAŞ önlemlerinden dolayı teşekkür etti.  

ELÇİLİK AÇILMADI 

Güvenlik tehdidi nedeniyle 2 gün açılmayacağını duyuran ABD Büyükelçiliği sitesinden yaptığı açıklamada, vatandaşlarına kalabalıklardan ve elçilikten uzak durma çağrısı yapmıştı. Güvenlik uyarısının ardından Emniyet ve MİT ortak operasyonlara başladı. Ankara’da kuş uçurtmayan polis, 20 DEAŞ’lıyı gözaltına aldı. Samsun’da ABD elçiliğine saldırı hazırlığında olan 4 Iraklıyı yakalayan güvenlik güçleri, baskınlarına dün de devam etti.Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, ABD Adana Konsolosluğu’na saldırı hazırlığında olan 12’si Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu. 

KOÇBAŞILI BASKIN 

Şafak vakti düzenlenen baskınlarda özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Evleri didik didik aranan zanlılar sorgu için Emniyet’e getirildi. 

AMERİKALI SÖZCÜ BU SEFER ŞAŞIRTI

Hemen hemen yaptığı her basın açıklamasında Türkiye’yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert önceki gün şaşırttı. Nauert,  ABD elçiliğine yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler sonrasında gerçekleştirdiği incelemelerden dolayı Türkiye hükümetine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti. Nauert, “Büyükelçiliğimiz bugün (dün) konsolosluk ve vize hizmetlerine kapalıydı. Elçiliğimiz yarın (bugün) tamamen açık olacaktır. Türkiye hükümetine, polis ve güvenlik güçlerine bu incelemeyi takip ettikleri için teşekkür ederiz” dedi. İnceleme sürecinde yapılan tutuklamalarla ilgili bir soruya Nauert, “Eğer bu, süreç için gerekliyse ve yardımcı olduysa kendilerine teşekkür ederiz” yanıtını verdi.   

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