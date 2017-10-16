Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya ziyaretine büyük önem veriyoruz

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya'ya yapacağı resmi ziyarette ekonomik ve ikili iş birliği konularının ele alınacağını belirterek "Gelecekte nice değerli iş birliklerine birlikte imza atmak amacıyla Türkiye ile bağlarımıza ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyoruz." dedi.

Büyükelçi Lang, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın davetlisi olarak, 17 Ekim'de Polonya'ya yapacağı resmi ziyareti ve ikili ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Lang, ziyarette ele alınacak konular hakkında, "Cumhurbaşkanlarımız, son yıllarda büyük ivme kazanan ekonomik ilişkiler başta olmak üzere ikili iş birliği konularını görüşecekler." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerinin temelinin 603 yıl önce atıldığını hatırlatan Lang, "Türkiye, Polonya için her zaman önemli bir iş birliği ortağı olmuştur ve artık NATO üyeleri olarak çok daha fazla ortak çıkarımız bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk gençlerinin Polonya'yı tercih etmesi bize gurur veriyor"

Erasmus Plus eğitim programına katılan genç Türk vatandaşlarının ilk tercih olarak Polonya'yı seçmelerinin kendilerine son derece gurur verdiğini dile getiren Lang, Polonya'nın Türk gençlerinin kalplerinde ve zihinlerinde hak ettiği yeri almasını umduğunu belirtti.

Polonya’nın Avrupa siyasi haritasından silindiği 1795-1918 yıllarında Polonya Özgürlük Savaşçılarının Osmanlı İmparatorluğu'ndan aldığı değerli desteği hiç unutmadıklarının altını çizen Lang, Polonezköy'ün, o dönemlerin gurur verici bir örneği olarak karşılarında durduğunu kaydetti.

Lang, "Biz Polonyalılar, tarihteki tecrübelerin farklı ülkelerle mevcut ilişkileri şekillendirmede önemli bir faktör olduğuna inanıyor ve bundan dolayı tarihi bağlarımızı çok önemsiyoruz. Bu inançla ve gelecekte nice değerli iş birliklerine birlikte imza atmak amacıyla Türkiye ile bağlarımıza ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Polonya, en başından bu yana Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekledi"

Büyükelçi Lang, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine de değinerek "Polonya, en başından bu yana Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklemiştir. Karşılaşılan tüm bu sorunlara ve aksiliklere rağmen, Türkiye'nin bu süreci başarıyla tamamlayabileceğine kesinlikle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Lang, günümüz dünyasında barış ve refahı sağlamak için akılcı iş birliklerine gereksinim olduğuna dikkati çekti.