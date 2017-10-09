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Poroşenko Mevlana'nın o sözleriyle konuşmasını bitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Poroşenko ile ortak açıklama yaptı. Poroşenko açıklmasını Mevlana'nın 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' sözleriyle bitirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin 6. toplantısına katılmak üzere geldiği Ukrayna'da mevkidaşı Petro Poroşenko ile görüştü. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Poroşenko ile ortak açıklama yaptı. Poroşenko açıklmasını Mevlana'nın 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' sözleriyle bitirdi.

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