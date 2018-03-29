Postun altından çıkanı iyi tanırız

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Soruları da yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi:

- ORTAK SORUMLULUK: 90’lı yılların başında yaşanan büyük acıların izleri hala hepimizin hafızasındadır. Dolayısıyla Balkanlar’da benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düşüyor. Türkiye olarak da biz Balkanlar’ın huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bütün bölge ülkeleriyle gerekli ikili veya çoklu temaslarımızı sürdürüyoruz.

- KATKI SAĞLAYACAK: Bosna Hersek ile ilişkilerin geliştirilmesi sadece Bosna Hersek ile sınırlı olmayacak. Yapılacak her çalışma, Balkanlar’da yaşayan bütün ülkelerin refahına da ayrıca katkı sağlayacak.

- SİPARİŞ ÖRGÜTLER: (MGK bildirisindeki “proje terör örgütü” ifadesiyle ne söylenmek isteniyor?) Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. Bu örgütler “taşeron örgütler”, bazen “arkalarında bir üst akıl olan terör örgütleri” olarak da tanımlanıyor.

- PARAYI VERENE ÇALIŞIYOR: Burada vatandaşlarımızın, milletimizin dikkatini çekmek amacıyla böyle bir tabir Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde yer aldı. Zaten bunu görüyorsunuz. Hem Suriye hem yurt içinde terörle yaptığımız mücadele açık bir şekilde görüyoruz. Bunların, çeşitli ülkelerin uyruklarından ne Kürtlerin ne Türklerin ne de başka bir vatandaş grubumuzun dertleriyle ilgili bir oluşum içinde olmadıklarını açık seçik görüyoruz. Parayı kim verirse ona hizmet eden, bugün bu kılıkta, yarın başka kılıkta iş gören örgütler.

- GEREKEN CEVAP VERİLDİ: Son iki yılda yaptığımız çalışmalarda Allah’a şükür, hem yurt içinde hem yurt dışında terör örgütlerinin her birine gereken cevabı verdik. Bu konuda da tamamen inisiyatif güvenlik güçlerimizin elindedir. Terör örgütü de sürekli yer değiştirerek, sürekli ad değiştirerek ayakta kalma gayreti içerisindedir.

- HAYAT BULAMAZ: (Rakka’da PYD/PKK kontrolünde “Suriye Gelecek Partisi”nin kurulması. SDG, SGP mi oldu? Nasıl bakıyoruz?) Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye’de başka isimle karşımıza çıkıyorlar, Irak’ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar. Ama üzerlerindeki postu kaldırınca bunların kim olduğu çok açık şekilde meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız, hangi kılıkta, hangi isimle gelirse gelsin. Belki bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti’ni ve aziz milletimizi kandıramazlar. Çünkü 35 yıldır biz bunlara karşı amansız bir mücadele ediyoruz. Hiçbir şekilde ne ülkemiz toprakları içerisinde ne de hiçbir şekilde ülkemizin sınırlarının etrafında böyle oluşumlar hayat bulamaz. Buna imkan vermeyiz.

- CUMHURBAŞKANLIĞINI KAPSIYOR: (Yerel seçimde AK Parti ile MHP’nin ittifak yapıp yapmayacağı) Şu aşamada MHP ile yapacağımız ittifak cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok.

ERDOĞAN DA ZiYARET EDECEK