'Prompter bozulunca, konuşamadı' diye yapılan algının aslı ortaya çıktı

Dün sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri Erdoğan'ın Diyarbakır'da katıldığı Kanaat Önderleri İftarı programındaki sinirli halleri oldu. Özellikle kimliği belirsiz trolller tarafından "prompter kazası" olarak lanse edilen ve bu nedenle Erdoğan'ın sinirlendiği sanılan olayın iç yüzü detaylar incelenince ortaya çıktı.

TAYYİP ELÇİ KORUMA ENGELİNE TAKILDI

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında oturan M. Tayyip Elçi'nin, iftarını yaptıktan sonra akşam namazını kılmak için mescide ayrıldığı görülüyor.

Elçi, namazını kılıp geri dönerken konuşmanın başlamış olması sebebiyle koruma engeline takılıyor ve yerine geçmesine izin verilmiyor.

CUMHURBAŞKANI KORUMA MÜDÜRÜ'NÜ UYARDI

Bunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen koruma müdürü Muhsin Köse'yi sinirli bir şekilde yanına çağırırak uyarıyor.

Koruma müdürünün talimatıyla, korumalar hızlıca hareketleniyor ve Elçi'nin içeri girmesini sağlıyor. Döndüğünde koltuğuna bir başkasının oturduğunu görüp tereddüt eden Elçi'yi Cumhurbaşkanı eliyle işaret ederek kendi koltuğuna davet edip oturtuyor. Misafiri oturana kadar da konuşmasına başlamıyor.