Prompter değil insana saygı dersi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ‘Prompter bozulduğu için konuşamadığı’ yalanının altından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşa yönelik eşi görülmemiş saygı ve nezaket örneği çıktı. Erdoğan’ın, konuşmasına ara vererek nezaket gösterdiği bölgenin kanaat önderlerinden Tayyip Elçi yaşananları ilk tanıklığı ile anlattı. Elçi, 24 TV’ye yaptığı açıklamada, namaz için ayrıldığı salona geri döndüğünde korumaların kendisini engellemesine müdahale etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına ara verdiğini kaydeti.

NAMAZ İÇİN ÇIKMIŞTIM

Tayyip Elçi şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı geldi, iftar başladı. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızla, ülkenin bazı sorunlarıyla ilgili kendi gözlemlerimizi aktardık. Zaman ilerledi, yatsı namazına 35 dakika kadar vardı ki Sayın Cumhurbaşkanım namaz gecikiyor, ne yapalım. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Ben namaz kıldım, öyle içeri girdim’ dedi. ‘İzninizle ben gidip farzımı kılayım’ dedim. ‘Buyurun’ dedi. Ben kalkmadan önce Mehdi Bey (Eker) konuşmaya başlamıştı.Namaz kıldım. O esnada Mehdi Bey’in konuşması bitmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız başlamıştı konuşmaya. Dönüşte tabii, sahnenin önünde, doğal olarak da korumalar bir hilal şeklinde bir set oluşturmuştu. Koruma, ‘Hocam arkadan dolaşsanız’ diye teklifte bulundu. Ben de makul buldum, arkadan dolaşıp yerime gitmek isterken sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını kestiğini hissettim ama neden kaynaklandığına bir anlam veremedim. Yerime geldim ki sandalyeme bir başka vatandaş oturmuş. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın sandalyesi kalmıştı. Birden Cumhurbaşkanının beni takip ettiğini o esnada fark ettim. Göz göze geldik, kendisi eliyle bana işaret ederek ‘Buyurun oturun’ işareti yaptı. Ben oturur oturmaz o da konuşmasına devam etti.

Alicenaplık örneği gösterdi

Tayyip Elçi, yaşananları şöyle anlattı: Cumhurbaşkanımızın konuşması bittikten sonra, normalde soldan çıkışa gitmesi gerekirken bizim masamıza doğru geldi. Bizde ayağa kalktık. Kulağıma eğildi, ‘Hocam korumalar yanlış yaptı, kusura bakmayın’ dedi. Estağfurullah, dedim. Yani bir misafirinin bir nevi yerine dönmesinin engellenmesinden çok rahatsız oldu. Onun için korumasına kızdı, durumu telafi etmek için konuşmasına ara verdi. İzledi izledi, ta ki kendi yerime oturana kadar izledi. Sahneden inince özür beyan etti. Öyle bir ali cenaplık gösterdi, misafirine nezaketti yoksa kırıldığımız ya da bize karşı bir muamele de söz konusu olmamasına rağmen. Yalan haberlerden akşam haberim oldu.”