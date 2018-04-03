Provokasyon yetmedi şimdi de tahrik ediyor

Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye’ye askeri saldırı yapmanın tartışıldığı Yunanistan’da, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu ile Suriye ve Irak’ta yürüttüğü terör operasyonları fırsat bilip Ege ve Doğu Akdeniz’de provokasyonlarını artırarak sürdürüyor. Yunan Cumhurbaşkanı ‘kan dökmekten’ bahsederken, ülkede egemen olan Türkiye korkusuna karşı da vatandaşlarını “Bizim güçlü müttefiklerimiz var” diyerek avutuyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Türkiye’yi hedef alan provokatif ifadeler kullandı. “Türkiye son dönemde bütün cephelerde kışkırtıcı hareketlerini arttırmıştır” iddiasında bulunan Çipras, “Yunan halkı şunu bilmelidir ki Yunanistan bölgesinde bir istikrar unsurudur ve güçlü uluslararası müttefiklere sahiptir” dedi.

‘ORDUMUZ HAZIR’

Kardak kayalıklarında denediği tüm şov çabaları TSK tarafından püskürtülen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da Türkiye’ye alan açıklamalar yaptı. Yunan Protothema Gazetesi’ne konuşan Kammenos, Ege’de son günlerde yaşanan provokasyonlara Yunanistan imza atmamış gibi “Ege’de bir gerilim var. Birileri böyle bir olay yaratmak istiyor ama TSK’nın durumu çok kötü. Pilotlarının yüzde 60’ı ordudan atıldı. Afrin’de durum bekledikleri gibi değil. Biz ise hazırız” açıklaması yaptı. Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos ise Türkiye’nin Ege’de Yunanistan ile sıcak bir çatışmaya girmek istemeyeceğini belirterek “Çünkü Ankara bu savaşı kazanamayacağını biliyor” iddiasında bulundu.

HAYAL DÜNYASINDALAR

Uzmanlar, Yunanistan’dan peş peşe gelen ve TSK’nın gücünü küçümseyen açıklamalarına “hayal dünyasında yaşıyor olmalılar” değerlendirmesi yaptı.

Afrin’de terör örgütüne yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına ilk gün 72 Türk savaş uçağının katıldığını hatırlatan uzmanlar, uçakların belirlenen hedeflerin yüzde 95.5’inin imha edildiğini hatırlattı. 72 uçakla yapılan hava harekatının bir benzerinin yakın tarihte olmadığı da ifade edildi.

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sonrasında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye’yi görüşmek üzere bir toplantı yaptıkları basına yansımıştı. Toplantıda Yunan Genelkurmay Başkanı, “Türkiye ile bir savaşa girilmesi halinde en iyi zamanın şimdiki zaman” demiş, bunun üzerine Kammenosun ise “Keşke ekonomimiz bu kadar kötü olmasaydı” demişti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 8 FETÖ’cü pilot Yunanistan’a kaçmış, Türkiye’nin iade talepleri ise yerine getirilmemişti.