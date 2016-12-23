Provokatörlerin IP adresini verdi

Propaganda amaçlý görüntüleri paylaþan, ve yayanlar hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacak. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK), iki Türk askerinin DEAÞ militanlarýnca yakýldýðý iddia edilen görüntüleri mercek altýna aldý. Görüntülerin ilk yayýnlanmaya baþladýðý andan itibaren gece boyunca mesai yapan uzmanlar algý operasyonlarýna hizmet edenleri de tespit ediyor. Söz konusu görüntülerin kaldýrýlmasý talebiyle BTK hem yurt için de hem de yurtdýþýnda giriþimlerde bulundu. Anýnda müdahale edilerek görüntülere Türkiye’den eriþim kapatýldý.Twitter ilk kez DEAÞ’ýn çektiði görüntüleri paylaþanlarýn IP’lerini Türkiye’ye verdi.