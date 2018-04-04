Putin: Sayın Erdoğan'ın acil insani yardım yapılması teklifi çok isabetli

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesinin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumun temel yönlerini ele aldıklarını ve bu ülkede kalıcı normalleşmenin tesisine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Mevkidaşlarıyla önemli mutabakatlar sağladıklarını ifade eden Putin, bunların ortak bildiride yer aldığını vurguladı. Putin, "Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak kararı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanadır." diye konuştu.

Bu ilkesel tutumun önemine işaret eden Putin, bazılarının mezhepsel ve etnik çatışmaları körükleme teşebbüsünde bulunduğunu ve yıllardır Orta Doğu'daki çatışma potansiyelini muhafaza etmeye çalıştığını dile getirdi.

Üç ülke olarak iş birliğini tüm yönleriyle artırmaya karar verdiklerinin altını çizen Putin, özellikle Astana formatının, bunun verimli olduğunu kanıtladığını kaydetti.

Garantör ülke olan Rusya-Türkiye-İran işbirliği sayesinde Suriye’deki şiddetin ciddi ölçüde azaltıldığını aktaran Putin, DEAŞ'ın temel güçlerinin yenilgiye uğratıldığını, diğer terör örgütlerinin askeri güçlerinin de zarar gördüğünü belirtti.