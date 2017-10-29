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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhuriyet Bayramı nedeni ile kutladı.

  • DHA
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Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada liderlerin ikili işbirliğini ve ortak enerji projelerinin gerçekleştirilmesini ve uluslararası terörizm ile mücadeleyi ele aldıkları ve ileride de temasta bulunma konusunda uzlaştıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "30-31 Ekim tarihlerinde Astana'da düzenlenecek 7. Uluslararası Suriye görüşmelerinin arifesinde çatışmasızlık alanlarının gelişmesi yönündeki çabaların yoğunlaştırılması gerektiği de bildirildi." denildi.

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