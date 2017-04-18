Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de aradı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de aradı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu akşam telefonla arayarak, 16 Nisan referandumunun Evet'in zaferle sonuçlanmasından dolayı tebrik etti.
Görüşmede, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları hızlandırmanın yanı sıra, Suriye'de ateşkesin tahkimi için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.
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