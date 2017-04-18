Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de aradı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu akşam telefonla arayarak, 16 Nisan referandumunun Evet'in zaferle sonuçlanmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmede, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları hızlandırmanın yanı sıra, Suriye'de ateşkesin tahkimi için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlk defa solucanların anası görüntülendi

İlk defa solucanların anası görüntülendi

Kirli arabalara sanat çizdi

Kirli arabalara sanat çizdi

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Kutuyu açınca gözlerine inanamadı

Kutuyu açınca gözlerine inanamadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA