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Putin: Hiç kimse Rusya'dan sınır dışı edilmeyecek

ABD'nin 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington yönetiminin attığı yeni düşmanca adımları provokasyon olarak nitelendirdi. 'Hiç kimseyi sınır dışı etmeyeceklerini' vurgulayan Putin, ABD'ye verilecek yanıtı Donald Trump yönetiminin tutumuna göre belirleyeceklerini kaydetti.

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