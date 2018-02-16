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PYD füzeleri Türkiye’de çıktı

PKK’nın Suriye kolu olan PYD’ye verilen 4 füze, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde düzenlenen operasyonlarda ele geçirildi. Baskınlarda çok sayıda silah ve patlayıcı da bulundu.

  • HABER MERKEZİ
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Afrin’de teröristlere darbe vuran Mehmetçik, yurt içinde de hainlere nefes aldırmıyor.  Güneydoğu’da düzenlenen operasyonlarda, Suriye’den PYD/PKK üzerinden geldiği sanılan füze ve uçaksavar sistemlerine ilişkin de arama yapıldı. 

UZUN NAMLULU SİLAH

Şırnak, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Hatay, Mardin, Siirt, Tunceli, Van’da düzenlen operasyonlar, bölgenin teröristlerden temizlenmesinin yanı sıra Afrin’de bir TSK helikopterinin düşmesine neden olan uçaksavar ve füze sistemlerinin, iç güvenlik harekatlarında görev alan uçak ve helikopterle yönelik kullanılmasına karşı da yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 4 adet füze ele geçirildi. 4 füzenin yanı sıra 21 ağır ve uzun namlulu silah, 790 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 15 el bombası, 6 bin 107 adet muhtelif mühimmat teröristlere ait mağaralarda bulundu. Son dönemdeki operasyonlarda, yeni nesil M136 AT4 LAW portatif tanksavar, Suriye’de PYD/PKK’ya sözde DEAŞ’la mücadele adı altında verilen yeni nesil 23 adet AT-4 tanksavar füzesi ve geri tepmesiz top ele geçirildi.

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