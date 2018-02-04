Örgüt, Türk-ABD çatışması peşinde

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda uğradığı hezimeti gizlemek, operasyonun odağını değiştirmek için provokatif eylemlere başladı. Kobani’deki gibi propaganda malzemesi de bulamayan örgüt, en büyük destekçileri olan ABD’nin askeri üssünün bulunduğu Tel Abyad’dan Akçakale’ye taciz atışlarına başladı. ABD ile Türkiye’yi karşı karşıya getirmeye çalışan örgüt yeni provokasyonlarla tabanına “her yerde eylem yapabiliyoruz, güçlüyüz” mesajı verme çabası da güdüyor.

AKÇAKALE’YE SALDIRI

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’de sıkışan terör örgütü PKK/PYD, operasyon odağını değiştirmek için provokatif eylemlere yöneldi. Terör örgütü 4 gün önce Akçakale sınır kapısının Tel Abyad tarafına paçavralarını astı. Önceki gün de Akçakale’ye yoğun bir taciz ateşinde bulundu. TSK, angajman kuralları gereği misliyle karşılık verdi, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Uzmanlar, ABD üslerinin bulunduğu Tel Abyad’dan yapılan provokasyon girişimlerini “Terör örgütü ABD’yi arkasına alıp, taciz atışları yapıyor. Türkiye ile ABD’yi karşı karşıya getirmek istiyor. Bir başka amacı da Afrin’e yoğunlaşan ilginin odağını dağıtarak, oradaki teröristlerin üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor” diye değerlendirdi.

HEZİMETİ SAKLIYORLAR

Uzmanlar, örgütün Kobani’de uluslararası alanda yaptığı propagandayı Afrin’de yapamadığına da dikkat çekiyor. Değerlendirmeye göre; örgüt Afrin dışındaki yerlerden taciz eylemleriyle “her yerdeyiz” mesajını tabanına vermek istiyor. Hakim oldukları birden fazla alanda, Afrin’deki hezimeti gözden kaçırmaya çalışıyor. Tel Abyad, nüfusunun tamamına yakını Arap olan bir yer. PYD, 2015 yılında DEAŞ’tan tek bir kurşun sıkmadan burayı ele geçirmişti. Halk muhafazakar Arap unsurlardan oluştuğu için kendilerine ÖSO’cu Burkan El Fırat’ı paravan yaparak şehirde hakimiyet sürmeye çalıştılar. Terör örgütü, çoğunluğu Arap olan halkla diyalog kuramıyor. Tel Abyad halkı defalarca protesto eylemleri yaptı.

ARAP KENTİNDE PYD HAKİM

Akçakale’nin hemen karşısındaki Tel Abyad ilçesi, 2012 yılında rejim güçlerinden ÖSO kontrolüne geçmişti. Tel Abyad’ın kontrolü 2014 yılının ilk günlerinde DEAŞ’in eline geçti. ÖSO’nun içinde yer alan Kürt orijinli Burkan El Fırat ile birlikte PYD, kenti Haziran 2015’te DEAŞ’in elinden adeta hiçbir kurşun sıkmadan aldı. Şehir, Arap nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir yer.