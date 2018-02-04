Örgüt, Türk-ABD çatışması peşinde
Afrin’de iyice köşeye sıkışan terör örgütü, ABD üssü ve askerlerinin bulunduğu Tel Abyad’dan Akçakale’ye saldırdı. Türkiye ile Amerika’yı karşı karşıya getirmeye çalışan örgüt, Zeytin Dalı’nın odağını da değiştirmeyi hedefliyor.
- LÜTFİ KAPLAN
Terör örgütü PYD/PKK, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda uğradığı hezimeti gizlemek, operasyonun odağını değiştirmek için provokatif eylemlere başladı. Kobani’deki gibi propaganda malzemesi de bulamayan örgüt, en büyük destekçileri olan ABD’nin askeri üssünün bulunduğu Tel Abyad’dan Akçakale’ye taciz atışlarına başladı. ABD ile Türkiye’yi karşı karşıya getirmeye çalışan örgüt yeni provokasyonlarla tabanına “her yerde eylem yapabiliyoruz, güçlüyüz” mesajı verme çabası da güdüyor.
AKÇAKALE’YE SALDIRI
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’de sıkışan terör örgütü PKK/PYD, operasyon odağını değiştirmek için provokatif eylemlere yöneldi. Terör örgütü 4 gün önce Akçakale sınır kapısının Tel Abyad tarafına paçavralarını astı. Önceki gün de Akçakale’ye yoğun bir taciz ateşinde bulundu. TSK, angajman kuralları gereği misliyle karşılık verdi, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uzmanlar, ABD üslerinin bulunduğu Tel Abyad’dan yapılan provokasyon girişimlerini “Terör örgütü ABD’yi arkasına alıp, taciz atışları yapıyor. Türkiye ile ABD’yi karşı karşıya getirmek istiyor. Bir başka amacı da Afrin’e yoğunlaşan ilginin odağını dağıtarak, oradaki teröristlerin üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor” diye değerlendirdi.
HEZİMETİ SAKLIYORLAR
Uzmanlar, örgütün Kobani’de uluslararası alanda yaptığı propagandayı Afrin’de yapamadığına da dikkat çekiyor. Değerlendirmeye göre; örgüt Afrin dışındaki yerlerden taciz eylemleriyle “her yerdeyiz” mesajını tabanına vermek istiyor. Hakim oldukları birden fazla alanda, Afrin’deki hezimeti gözden kaçırmaya çalışıyor. Tel Abyad, nüfusunun tamamına yakını Arap olan bir yer. PYD, 2015 yılında DEAŞ’tan tek bir kurşun sıkmadan burayı ele geçirmişti. Halk muhafazakar Arap unsurlardan oluştuğu için kendilerine ÖSO’cu Burkan El Fırat’ı paravan yaparak şehirde hakimiyet sürmeye çalıştılar. Terör örgütü, çoğunluğu Arap olan halkla diyalog kuramıyor. Tel Abyad halkı defalarca protesto eylemleri yaptı.
ARAP KENTİNDE PYD HAKİM
Akçakale’nin hemen karşısındaki Tel Abyad ilçesi, 2012 yılında rejim güçlerinden ÖSO kontrolüne geçmişti. Tel Abyad’ın kontrolü 2014 yılının ilk günlerinde DEAŞ’in eline geçti. ÖSO’nun içinde yer alan Kürt orijinli Burkan El Fırat ile birlikte PYD, kenti Haziran 2015’te DEAŞ’in elinden adeta hiçbir kurşun sıkmadan aldı. Şehir, Arap nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir yer.
AMERİKAN ASKERİ ÜSSÜ VAR
ABD Haseke’de (Rumeylan), Kobani, Harapşık, Tel Abyad, Ayn-el İsa, Mebruka, Tel Baydar, Rumeylan, Hekli Ciblis bölgesinde yer alıyor. ABD, “sınır savunma birlikleri” adı altında bu bölgelerde PKK/PYD unsurlarından bir ordu kurmak için eğitim faaliyetleri de veriyor. Amerika terör örgütüne 5 bin tır ve iki bin uçak dolusu yüksek teknolojili ağır silahlar vermişti.
TEROR SEVİCİ BATI
TÜRKİYE’NİN Suriye/Afrin’de başlattığı terörle mücadele operasyonuna yarım ağız destek vermek zorunda kalan ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Mehmetçik ve ÖSO teröröstleri süpürdükçe harekata karşı seslerini yükseltmeye başladı. ABD sürecinden başından beri ‘partnemiz’ dediği terör örgütü PYD/PKK’ya silah yağdırırken, Avrupa ülkeleri de teröristlerin şovlarına ve Türklere yönelik saldırılarına göz yumuyor.
GURBETÇİLERE SALDI
Almanya’nın Salzgitter-Lebenstedt kentinde esnaf olan Bülent Demir (42) terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız’ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti. Demir, “’600 civarında PYD/PKK yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız’ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim’in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi. Görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.’’ ifadelerini kullandı.
KİLİSEDE ÖRGÜT
Suriye’de Hristiyanları kaçıran ve zorla savaştıran terör örgütüne Avusturya’nın başkenti Viyana’daki kiliseden destek geldi. Viyana’daki Aziz Stefan Kilisesi’nin rahibi Toni Faber ile anlaşan PYD/PKK terör örgütü yandaşları, kilisenin balkonunda Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı karşıtı pankart açtı. Die Presse gazetesinde yer alan bir habere göre, terör örgütü PYD/PKK yandaşları kentin en eski kilisesi Aziz Stefan’ın balkonundan “Suriye’deki Kürtlere barış” yazılı bir pankart açarak gösteri düzenledi. Eyleme izin veren Rahip Faber, eylemin Suriye’deki Kürtlere barış getirmesi için “olumlu bir işaret” olduğunu savundu. Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok kentinde camilere saldırılar düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına bir dini kurumun eylem yapma izni vermesi, ülkede yaşayan Türkler başta olmak üzere Müslümanların tepkisine yol açtı.
Teröre verilen desteğin bir örneği de önceki gün Almanya Federal Meclisi’nde (Bundestag) yaşandı. Alman milletvekilleri, Zeytin Dalı Harekatı’na karşık terör örgütü PYD/PKK’ya destek verdi. Parlamenterler, boyunlarına terör örgütünün simgesini taşıyan fularlar taktı. Sol Parti Başkanı Katja Kipping, terör örgütü YPG’yi savunurken, bazı vekiller Türkiye’ye iftiralar yöneltti.
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