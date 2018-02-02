PYD zulmüne Süryani isyanı
Ağır kayıplar veren terör örgütü, cepheye gönderecek kimse bulamayınca Hristiyanları da hedef aldı. Örgüt, 3’ü Süryani, 4’ü Ermeni 14 Hristiyan genci kaçırarak silah altına aldı.
ABD’nin stratejik mütteTerörüfiği terör örgütü PYD/PKK, kendisi gibi düşünmeyen Kürtler, Türkmenler ve Araplar’la birlikte Hristiyanları da hedef alıyor. Örgüt işgal altında tuttuğu bölgelerde 7 Hristiyan, 4 Ermeni ve 3 Süryani’yi kaçırdı. Dünya Süryani Konseyi (WCA) Başkanı Johny Messo, ABD’den teröristlerin zulümlerine son vermelerini sağlamasını istedi. WCA’nın internet sitesindeki açıklamaya göre, terör örgütü PYD/PKK’nın “asayiş” adı altında oluşturduğu sözde polis teşkilatının Suriye’nin kuzeydoğusunda Hristiyanlara yönelik tehditlerine devam ettiği belirtildi. Yerel kaynaklar, her geçen gün PYD/PKK’nın daha fazla tehdidine maruz kaldıklarını ifade ederek, 19 Ocak’ta 7 Hristiyan, 4 Ermeni ve 3 Süryani’nin (Arami) kaçırıldığını bildirdi.
AFRİN’E GÖNDERİLDİLER
Yoğun müzakerelerin ardından Kamışlı’daki dükkanından kaçırılan 20 yaşındaki Saliba A.’nın dışındaki kişilerin serbest bırakıldığı belirtildi. Saliba A’nın akıbetinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmayan kaynaklar, ilk olarak Kamışlı yakınlarında terör örgütü PYD/PKK’ya ait askeri bir merkezin bulunduğu Kebek’te tutulan Saliba A’nın da diğer Hristiyanlar gibi Afrin’de cepheye gönderilmiş olabileceğine işaret ediyor. Gelişmeleri yakından takip eden ve ismini açıklamak istemeyen gencin arkadaşı da “Her gün bize Saliba’nın yakında serbest bırakılacağını söylüyorlardı. 10 günün sonunda, artık onların boş sözlerine inanmayı bıraktık. Saliba’nın durumuyla ilgili endişeliyiz” ifadelerini kullandı. Müzakerecilerden biri de “Asayiş bize kaçırılanların YPG’ye verildiğini söyledi. Fakat, YPG de konuyla ilgili asayişle irtibata geçin dedi. Bizimle oyun oynuyorlar. İçimize korku tohumları ekiyorlar. Memleketimizden vazgeçmemizi istiyorlar, böylece daha fazla malımızı toprağımızı alabilirler” dedi.
SÜRYANİLERİ KAÇIRIYOR
Kamışlı’da yaşayan ve 19 yaşında oldukları belirtilen Isho Hanna ve Elias Hanna’nın da Haseke’deki üniversitelerine giderken asayiş tarafından kaçırıldığı belirtildi. Bu iki kişiden de haber alınamadığı bildirildi. Süryaniler, askeri eğitimleri olmayan gençlerin sokaktan, okuldan ya da dükkanlarından kaçırıldığını ve bu kişilerin zorla PYD/PKK tarafından terör örgütüne katıldığını belirtiyor. Başka bir kaynak da terör örgütü üyelerinin, gençleri zorla çatışma bölgelerine göndermeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Suriye’de 2011’e kadar, Hristiyanlar Suriye nüfusunun yüzde 10’unu oluşturuyordu. Yüz binlerce Süryani 2011’den bu yana topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı.
ABD teröristleri durdursun
Dünya Süryani Konseyi Başkanı Johny Messo, yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK’ın yaptıklarını kınayarak, “Bizim insanımız, adam kaçırma, tehdit ve baskı gibi insan hakları ihlallerinin
her türlüsünü bize bildiriyor. Bu ihlaller son bulmalı. YPG’den Süryanilere saygı göstermelerini talep ediyoruz. ABD’ye bu önemli mesajı YPG’ye iletmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Örgüt ailelerimizi ölümle tehdit etti
Burseya Dağı’na sızmaya çalışırken tünellerde yakalanan teröristler örgütün çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne seren itiraflarda bulundu. Üç terörist yakalandıktan sonra getirildikleri ÖSO karargahında ağlayarak örgüte nasıl katıldıldıklarını anlattı. YPG/PKK’lıların babasını öldürmekle tehdit ettiklerini söyleyen terörist şu ifadeleri kullandı: “Ben keyfimden YPG’ye katılmadım, onlar beni zorla getirdiler. Babama ‘oğlun gelmezse seni öldüreceğiz’ demişler.” Başka bir terörist ise, kendisine “Türkler terörist, Türkmenler daha terörist” denildiğini, YPG’nin amacını tam bilmediğini anlattı. Sorgulanan üçüncü terörist de, “YPG’ye ailenizden birisi katılacak” diye tehdit edildiklerini söyleyerek, “Ben köyümde oturuyorum. ‘Ya sen, ya kız kardeşin, ya baban, ailenden bir kişi YPG’ye katılacaksınız’ dediler” ifadelerini kullandı. Terörist, YPG içinde yabancı uyruklu terörist olduğunu arkadaşlarından duyduğunu söyledi.
KLAVYE TERÖRİSTLERİNDEN YALAN ÜSTÜNE YALAN
Terör örgütü PYD/PKK’ya yakın sosyal medya hesapları, Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamak için İsrail askerlerine ait bir görseli “Türk askerinin YPG karşısındaki hali” yalanıyla servis etti. Terör destekçisi hesapların “TSK Afrin’de çocukları öldürüyor” iddiasıyla paylaştığı fotoğrafın, 30 Mart 2014’te DEAŞ saldırısında ölen çocuklara ait olduğu tespit edildi. Sibirya’da 22 Ekim 2016’da düşen Rus helikopterine ait görsel de “Afrin’de TSK’ye ait bir helikopterin düşürüldüğü” iddiasıyla paylaşıldı. Sosyal medyadan kara propagandaya destek veren hesaplar, İsrail askerini de Türk askeriymiş gibi göstermeye çalıştı. “Türk askerinin YPG karşısındaki hali” iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, İsrail askerlerine ait olduğu ve 19 Kasım 2012’de İsrail’in Aşdod kentinde çekildiği belirlendi. Afrin’in kuzeydoğusunda stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nın PYD/PKK’dan ele geçirilişine ilişkin görsele DEAŞ’ın örgütsel flaması montajlanmıştı.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜ PARTNERİMİZ DİYE TANIMLADI
ABD, NATO müttefiki ve ‘stratejik ortağı’ Türkiye’ye rağmen terör örgütü PYD/PKK’ya sahip çıkıyor. Irak’taki en üst düzey ABD’li komutan olan Korgeneral Paul Funk, Türkiye’nin Afrin harekatına karşı çıkarak ‘partnerimiz’ terör örgütü PYD/PKK’nin DEAŞ ile mücadeleden dikkatinin dağılmasını istemediğini söyledi. Irak’ın batısında görev yapan Yarbay Brandon Payne de teröristlerin Afrin’deki harekata odaklanması durumunda savaşçılarını sınır bölgesinden çekebileceğini söyledi. Böylesi bir senaryonun DEAŞ’ı asıl odak noktası olmaktan çıkaracağını ve örgüte manevra alanı vereceğini belirten Payne “Bunu yapmak istemiyoruz” ifadesini kullandı. ABD’den gelen destek açıklamalarından iyice cesaret bulan teröristler, Türkiye’nin üyesi olduğu NATO’ya ‘Türkiye’yi durdurmaları’ çağrısı yapma cüretini bile gösterdi.
PYD’DEN NATO’YA SİTEM
Terör örgütü PYD/PKK’nın eş başkanı İlham Ahmad, NATO ülkelerini Zeytin Dalı Operasyonu’na karşı sessiz kalmakla suçladı. NATO’nun tepkisizliğini ‘kabul edilemez’ olarak nitelendiren Ahmad, “Sessiz kalarak büyük bir hata yapıyorlar. ABD ve Avrupa hatırlamalı ki YPG olmasa DEAŞ Suriye’de çökmeyecekti” dedi. Afrinli sivil Muhammed Hasan ise YPG’li teröristlerin operasyon sırasında halka “ABD bizi kurtarmaya gelmeyecek” dediğini aktararak, “Size verdiğimiz silahları kullanarak Türkiye’ye karşı savaşın dediler” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE’Yİ DURDURMALILAR
Terör örgütü yöneticilerinden Aldar Halil de Washington yönetiminin YPG’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Halil, “Öylece nasıl seyredebiliyorlar? Belirsiz ve kararsız tutumları bizim açımızdan kaygı verici” diye konuştu. ABD’den Türkiye ile savaşa gitmesini ya da Afrin’e asker göndermesini beklemedikleri belirten teröristlerin ABD temsilci Nobahar Mustafa, ABD’nin Afrin’e yönelik operasyonu sona erdirmekte rol üstlenebileceğini savundu.
Mihraç Ural ile bizzat Putin ilgileniyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay/Reyhanlı’daki saldırının sanığı terörist Mihraç Ural’ın Soçi Kongresi’ne katılmasına ilişkin, “Bu şahsın bir an önce tutuklanıp, Türkiye’ye iade edilmesini istedik” dedi. Suriye Kongresi’nin yapıldığı Soçi’de görünen Mihraç Ural’ın kırmızı bülten ile de aranan bir terörist olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız da Putin ile yaptığı görüşmede bundan duyduğumuz rahatsızlığı açık ve net bir şekilde iletti. Öyle görünüyor ki sahte belgelerle, Putin de buna vurgu yaptı, kendileri de bizzat ilgilenecekler. Ülkeye girmiş ve orada değişik yerlerde fotoğraf çektirerek, adeta şov yapmaya kalkmıştır. Ama şimdi Rusya, bizzat Putin de ilgileniyor. Bu konuda Rusya çalışmaları yapıp bize dönecektir.”
FRANSA BİZE DERS VEREMEZ
Fransa’nın ‘Afrin haraketi işgale dönüşmemeli’ ve sözde Ermeni soykırımı iddiasıyla ilgili sözlerini de değerlendiren Çavuşoğlu, “Fransa, Avusturya, odur, budur... Ermeni konuları gündeme getirse ne olur, getirmese ne olur”diye konuştu.
“Afrin operasyonuyla ilgili Fransa ya da başka hiçbir ülke bize ders veremez” diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzümüze karşı konuştukları zaman ‘haklısınız tabii, meşru müdafaa hakkınız, güvenliğiniz önemli...’ Sonra arkadan böyle değişik konuşmalar yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, gidip Cezayir’i işgal edenb. Fransa gibi ülkelerin bize ders vermemesi gerekiyor. Hatırlatmada bulunmalarını bile hakaret sayarız.”
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