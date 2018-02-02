PYD zulmüne Süryani isyanı

ABD’nin stratejik mütteTerörüfiği terör örgütü PYD/PKK, kendisi gibi düşünmeyen Kürtler, Türkmenler ve Araplar’la birlikte Hristiyanları da hedef alıyor. Örgüt işgal altında tuttuğu bölgelerde 7 Hristiyan, 4 Ermeni ve 3 Süryani’yi kaçırdı. Dünya Süryani Konseyi (WCA) Başkanı Johny Messo, ABD’den teröristlerin zulümlerine son vermelerini sağlamasını istedi. WCA’nın internet sitesindeki açıklamaya göre, terör örgütü PYD/PKK’nın “asayiş” adı altında oluşturduğu sözde polis teşkilatının Suriye’nin kuzeydoğusunda Hristiyanlara yönelik tehditlerine devam ettiği belirtildi. Yerel kaynaklar, her geçen gün PYD/PKK’nın daha fazla tehdidine maruz kaldıklarını ifade ederek, 19 Ocak’ta 7 Hristiyan, 4 Ermeni ve 3 Süryani’nin (Arami) kaçırıldığını bildirdi.

AFRİN’E GÖNDERİLDİLER

Yoğun müzakerelerin ardından Kamışlı’daki dükkanından kaçırılan 20 yaşındaki Saliba A.’nın dışındaki kişilerin serbest bırakıldığı belirtildi. Saliba A’nın akıbetinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmayan kaynaklar, ilk olarak Kamışlı yakınlarında terör örgütü PYD/PKK’ya ait askeri bir merkezin bulunduğu Kebek’te tutulan Saliba A’nın da diğer Hristiyanlar gibi Afrin’de cepheye gönderilmiş olabileceğine işaret ediyor. Gelişmeleri yakından takip eden ve ismini açıklamak istemeyen gencin arkadaşı da “Her gün bize Saliba’nın yakında serbest bırakılacağını söylüyorlardı. 10 günün sonunda, artık onların boş sözlerine inanmayı bıraktık. Saliba’nın durumuyla ilgili endişeliyiz” ifadelerini kullandı. Müzakerecilerden biri de “Asayiş bize kaçırılanların YPG’ye verildiğini söyledi. Fakat, YPG de konuyla ilgili asayişle irtibata geçin dedi. Bizimle oyun oynuyorlar. İçimize korku tohumları ekiyorlar. Memleketimizden vazgeçmemizi istiyorlar, böylece daha fazla malımızı toprağımızı alabilirler” dedi.

SÜRYANİLERİ KAÇIRIYOR

Kamışlı’da yaşayan ve 19 yaşında oldukları belirtilen Isho Hanna ve Elias Hanna’nın da Haseke’deki üniversitelerine giderken asayiş tarafından kaçırıldığı belirtildi. Bu iki kişiden de haber alınamadığı bildirildi. Süryaniler, askeri eğitimleri olmayan gençlerin sokaktan, okuldan ya da dükkanlarından kaçırıldığını ve bu kişilerin zorla PYD/PKK tarafından terör örgütüne katıldığını belirtiyor. Başka bir kaynak da terör örgütü üyelerinin, gençleri zorla çatışma bölgelerine göndermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Suriye’de 2011’e kadar, Hristiyanlar Suriye nüfusunun yüzde 10’unu oluşturuyordu. Yüz binlerce Süryani 2011’den bu yana topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı.