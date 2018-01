PYD’nin PKK olduğunu bal gibi de biliyorlar

PYD/YPG’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olduğunu Türkiye her platformda dile getirdi. Ancak bölge siyaseti açısından bu ilişki başta ABD olmak üzere yok sayıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in yaptığı açıklamada PYD yerine PKK ifadesini kullanması “İki örgütün de aynı olduğunu bal gibi de biliyorlar” dedirtti. ABD çatı istihbarat örgütü raporunda, NATO yayınlarında da bu ilişki net olarak dile getirilmişti. Nauert, önceki gün Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkleri ve herkesi diğer gruplara değil DEAŞ ile savaşmaya odaklanmaya teşvik ediyoruz. Türkiye gözünü DEAŞ’tan ayırdı, PKK’nın peşine düştü” dedi. Nauert, PYD/PKK unsurları için “YPG” yerine doğrudan “PKK” ifadesini kullandı. Sözcü daha sonra bu sözlerini düzeltmedi.

ÇOK İYİ BİLİNİYOR

ABD’li üst düzey askerlerin ifadeleri ve istihbarat örgütlerinin konuyla ilgili raporlarında PYD/YPG’nin PKK’nın Suriye kolu olduğu açıkça yer aldı. ABD’nin resmi “Ulusal Anti-terör Merkezi de (National Counterterrorism Center-NCTC) daha önce hazırladığı raporda PYD’yi, “PKK-KGK’nın Suriye Örgütü” olarak tanımladı. CIA, FBI ve Pentagon’un terörle mücadele uzmanlarından oluşan NCTC, sitesinde, Kongra-Gel başlığı altında, PKK - KGK’ya yer verirken, terör örgütünün PYD ile bağlantısına dikkat çekmişti.

NCTC, PKK’nın PYD ile olan doğrudan bağını ise, “Kuzey Irak’taki kuvvetli kalesinin yanı sıra, KGK’nın Suriye örgütü PYD, Kürt mevkilerinin kontrolünü sağlayarak, Türkiye sınır boyundaki Suriye’nin kuzeyinde, varlığını artırdı; bu da Türkiye’ye yönelik yükselen tehdit endişesini ve sınır boyunca artan gerginlik ile sonuçlandı” cümlesiyle doğruladı.

NATO DERGİSİ’NDE

NATO dergisi Defence Against Terrorism Review’ın (Terörizme Karşı Savunma İncelemeleri) 2016’da yayınlanan son sayısında aynı ilişkiden söz edildi. Andrew Self ve Jared Ferris tarafından yazılan “Ölü İnsanlar Yalan Söylemez: PKK’nın Bölgesel Kılıf Oyununu Açığa Çıkarmak İçin Ölü Dataları Kullanmak” isimli makalede PKK ile PYD arasındaki bağlantı açıkça yer aldı. Makalede, “Suriye iç savaşının başlaması ve PKK/PYD/PJAK’ın verdiği yanıtlar her üç örgütün de Kandil’den ayrıldığını ve stratejik olarak PKK’dan ayırt edilemeyeceği yönündeki teoriyi destekleyen en iyi kanıtları sunuyor” denildi. Makalede “PYD’nin silahlı kolu YPG’yi kuran isim Khebat Derik’ti. Derik, PKK’nın kurucusu ve üst düzey isimlerindendi” denilerek ilişkini detaylandırıldı.