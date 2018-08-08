PYD/PKK’nın Afrin zulmü iddianamede

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamade örgütün zorla eleman topladığını belirten M.D.Ş, şunları söyledi:

ZORLA ASKERLİK

“PYD/PKK çevredeki bütün köyleri gezerek örgüte eleman topluyordu. 14 yaşından 40 yaşına kadar olan erkekleri zorunlu, kadınlarda ise gönüllü olanları alıyorlardı. Hiçbir türlü PYD/PKK’dan kurtulma şansı yoktu. Günübirlik olarak Cinderes’ten PYD/PKK bölgeye geliyordu. Sivillere çok zulüm ediyorlardı. Cinderes’te her dükkandan yıllık 150 Suriye lirası alıyorlardı. Her yıl 16 litrelik 150 teneke zeytinyağı fabrikalarından alınıyordu. Cinderes’te terör örgütü adına paralar Fahri isimli şahıs tarafından toplanıyordu.” M.D.Ş, Zeytin Dalı Harekatı öncesi örgütün hazırlık amaçlı çukur kazdığını ifade ederek, harekat öncesi kalp rahatsızlığı nedeniyle köyünden ayrıldığını ancak harekata 15 gün kala bölgeye döndüğünü söyledi. Eşgangarbi’nin arındırıldığını duyunca köye döndüğünü kaydeden M.D.Ş, yolda kontrol sırasında cep telefonunun incelenmek için alındığını ve telefonunda bulunan örgütsel kıyafetle çekilmiş fotoğrafı nedeniyle gözaltına alındığını anlattı.

Eşgangarbi’nin Komün’ü

Terör örgütü üyesi olan kardeşinin de yakalandığı bilgisini paylaşan M.D.Ş, şunları kaydetti: “Köylüler onun YPG/PKK’nın ‘Komün’ adını verdiği görevi yaptığını söyledikleri için o da gözaltına alındı. ‘Komün’ demek YPG/PKK tarafından seçilen ve bulunduğu köyde işlemesi gereken düzeni, asker alımını ve vergi toplama işini yapan kişi ve YPG/PKK adına anlaşmazlıkları çözen kişiye verilen unvandır. Kardeşim YPG/PKK tarafından Eşgangarbi köyü için ‘Komün’ seçilmişti.”