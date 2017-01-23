Kurtulmuş: PYD’ye desteği kes, Gülen’i ver
“Trump yönetiminden, Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden güçlendirmek için iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini istiyoruz. 15 Temmuz darbesinin elebaşı Gülen’in Türkiye’ye iadesi… Diğeri de, ABD’nin, PKK’nın Suriye kolu olan PYD’ye destek vermemesi.”
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu’nun ardından açıklamalarda bulundu.
- CERABLUS ÖRNEĞİ: Cerablus’taki özgürlük ortamının Suriye’nin bütün şehirlerinde sağlanmasını arzu ediyoruz. Cerablus örneğinin diğer Suriye şehirleri için örnek olması, şehirlerin terör örgütlerinden kurtarılarak yerel halklara verilmesini arzu ederiz.
- ABD’DE YENİ DÖNEM: Ümit ederiz ki yeni yönetim, hem Ortadoğu’da barışı sağlayacak perspektiflere sahip olsun hem dünyada barışı sağlayacak önemli adımların atılabilmesine imkan sağlayacak inisiyatifler alsın. Bu çerçevede, Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı kanaati ve ümidindeyiz.
- TRUMP’TAN BEKLENTİLER: Trump yönetiminden, Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden güçlendirmek bakımından iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbesinde bu halkın bütününe karşı suç işlemiş bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iadesi… İkinci temel mesele ise PYD’ye verilen desteklerin sona erdirilmesi.
- PYD’YLE MÜCADELE: Terör örgütü PYD ile ilgili de ABD’den beklentiler var. Birkaç bin militandan ibaret olan bu silahlı gücün bölgedeki istikrarsızlığın bir unsuru haline geldiği açıktır. Türkiye, ABD’den PKK ile bağlantılı bir şekilde Türkiye’ye karşı da terör faaliyetlerini yürüten bu örgüte artık destek vermemesini, arkasında durmaktan vazgeçmesini talep etmektedir. Bu iki konudaki gelişme Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden güçlü hale gelmesine vesile olacaktır.
- TÜRKİYE Mİ, GÜLEN Mİ?: Trump döneminde Feto’nun iade edilmesiyle ilgili talepleri tekrarlayacağız. Asıl olan orada süren hukuki sürece müdahale etmekten daha çok yeni yönetimin niyetini ortaya koymasıdır. Yeni yönetim, üç beş tane eşkıyayı yöneten bir eşkıyabaşını mı tercih edecek, yoksa 80 milyonluk Türkiye’yi mi tercih edecek? Biz burada müttefiklik ilişkilerimiz çerçevesinde Feto’nun iadesi ile ilgili taleplerimizi her platformda dile getiriyoruz. Sonuç alacağız.
REJİM PAKETİ DEĞİL
- ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Bundan sonra söz de karar da milletindir. Milletimiz hangi kararı verirse başımızın üstündedir. Kimsenin de milletin sözü, kararı üzerine ilave bir söz söyleme hakkı olamaz.
- SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ: Bu anayasa değişiklik paketi, 18 maddeden ibaret olan bu paket, rejim değişikliğiyle ilgili bir paket değildir. Bu, bir sistem değişikliği meselesidir. Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren bir tekliftir ve Meclis’te de bu şekilde yasalaşmıştır.
- SREJİM TARTIŞMASI 1923’TE BİTTİ: Rejim değişikliği meselesi tartışılıyor olsaydı bunun, egemenliğin kaynağıyla ilgili ve egemenliğin nasıl kullanılacağıyla ilgili konuları içermesi gerekirdi. Rejim tartışmasından kasıt budur. 1923’te rejim tartışması sonlanmıştır.
AK PARTİLİ ELİTAŞ: CHP’de ‘bidon kafa’ zihniyeti devam ediyor
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP’nin anayasa görüşmelerinde sergilediği “oyalama şovlarını” millete nasıl anlatacağını merak ettiğini vurguladı. Ardından şöyle devam etti: “CHP, son kararı milletin vereceği anayasa değişikliğine şiddetli şekilde engel olmasını, meydanlarda nasıl anlatacak. ‘Ey vatandaşım, sen akıl edemezsin, sen beni seçtin, ben senin adına en akıllı adam olarak buna (Hayır) diyorum. Sen de buna (Hayır) de’ mi diyecek. Milleti akılsız, milleti bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam olarak görme zihniyeti sürüyor.” CHP’de gruplaşma gördüğünü vurgulayan Elitaş, “Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında bir hesaplaşma var, bu hesaplaşmadan aradan çıkmayı bekleyenler var. Onlar da heyecanla seçimli kurultayı bekliyorlar” dedi. Elitaş, “AK Parti’de referandum heyeti oluşturulacak. Heyet, söylem ve sürecin nasıl işleyeceği konusundaki kampanya sürecini belirleyecek” diye konuştu.
CHP’Lİ AĞBABA: Seçilecek kişi Kılıçdaroğlu daolsa karşıyız
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’nin önünde bir referandum sürecinin göründüğünü söyledi. CHP olarak anayasa değişikliğini isimler üzerinden tartışmadıklarını kaydeden Ağbaba, şunları kaydetti: “Burada seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız. Bizim partimiz de olsa biz başkanlığa karşıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine almadığı yetkiyi, meclisin Atatürk’e vermediği yetkiyi bir başkası tarafından bir başkasına veriliyor. İsmi önemli değil kim olursa olsun. Bu bile hayır vermemize yeterli.”
1.4 milyon seçmen var
Türkiye, Anayasa referandumunda Almanya’daki Türk vatandaşlarının bu ülkede kurulacak sandıklarda oy kullanabilmesi için Berlin nezdinde resmi girişimde bulundu. Daha önce yapılan seçimlerdeki deneyimler ışığında, Almanya’nın farklı kentlerindeki 13 başkonsoloslukta sandıkların kurulması, oy verme işleminin mart ayının ikinci yarısında başlaması ve yaklaşık 15 gün sürmesi öngörülüyor. Türkiye’nin Almanya’nın Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, Münih, Münster, Nürnberg ve Stuttgart kentlerinde başkonsoloslukları bulunuyor. Vatandaşlar başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda oy kullanacak. Almanya’da 1 milyon 411 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.
Çalışmalar sürüyor
YSK Başkanı: Tarih henüz belli değil
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Anayasa değişikliği için referandum tarihinin belli olmadığını söyledi. YSK Başkanı Güven, YSK binasına gelişinde referandum tarihi ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Güven, “Tarih belli olsun sonra konuşuruz. Tarih henüz belli değil bizim hazırlıklarımız devam ediyor. Ne zaman yayınlanacağı benim yetkimde değil. Belirlenince bir tarih belirleyeceğiz” karşılığını verdi.
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