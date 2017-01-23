Kurtulmuş: PYD’ye desteği kes, Gülen’i ver

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu’nun ardından açıklamalarda bulundu.

- CERABLUS ÖRNEĞİ: Cerablus’taki özgürlük ortamının Suriye’nin bütün şehirlerinde sağlanmasını arzu ediyoruz. Cerablus örneğinin diğer Suriye şehirleri için örnek olması, şehirlerin terör örgütlerinden kurtarılarak yerel halklara verilmesini arzu ederiz.

- ABD’DE YENİ DÖNEM: Ümit ederiz ki yeni yönetim, hem Ortadoğu’da barışı sağlayacak perspektiflere sahip olsun hem dünyada barışı sağlayacak önemli adımların atılabilmesine imkan sağlayacak inisiyatifler alsın. Bu çerçevede, Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı kanaati ve ümidindeyiz.

- TRUMP’TAN BEKLENTİLER: Trump yönetiminden, Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden güçlendirmek bakımından iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbesinde bu halkın bütününe karşı suç işlemiş bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iadesi… İkinci temel mesele ise PYD’ye verilen desteklerin sona erdirilmesi.

- PYD’YLE MÜCADELE: Terör örgütü PYD ile ilgili de ABD’den beklentiler var. Birkaç bin militandan ibaret olan bu silahlı gücün bölgedeki istikrarsızlığın bir unsuru haline geldiği açıktır. Türkiye, ABD’den PKK ile bağlantılı bir şekilde Türkiye’ye karşı da terör faaliyetlerini yürüten bu örgüte artık destek vermemesini, arkasında durmaktan vazgeçmesini talep etmektedir. Bu iki konudaki gelişme Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden güçlü hale gelmesine vesile olacaktır.

- TÜRKİYE Mİ, GÜLEN Mİ?: Trump döneminde Feto’nun iade edilmesiyle ilgili talepleri tekrarlayacağız. Asıl olan orada süren hukuki sürece müdahale etmekten daha çok yeni yönetimin niyetini ortaya koymasıdır. Yeni yönetim, üç beş tane eşkıyayı yöneten bir eşkıyabaşını mı tercih edecek, yoksa 80 milyonluk Türkiye’yi mi tercih edecek? Biz burada müttefiklik ilişkilerimiz çerçevesinde Feto’nun iadesi ile ilgili taleplerimizi her platformda dile getiriyoruz. Sonuç alacağız.

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