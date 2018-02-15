PYD’ye havadan ve karadan darbe

TSK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın 27’nci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 528’e yükseldi. Derinlik oluşturularak sürdürülen harekât kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde tuzaklanan mayın ve patlayıcılar eğitimli köpeklerin de desteğiyle uzman ekipler tarafından bulunarak imha ediliyor. Sıcak çatışmaların yaşandığı ve terörist unsurlarının bulunduğu bölgeler, karadan ve havadan ateş altına alınıyor. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen teröristlerin barınma, karargâh, kontrol ve toplanma alanları, karadan topçu bataryaları ve çok namlulu roketatarlarla, havadan jetlerin sortileriyle vuruluyor.

PYD/PKK’dan temizlenen Darmık Dağı çevresinde iş makineleriyle başlanan yol yapım çalışmaları devam ediyor. Aralıksız çalışmalarını sürdüren iş makineleri, terör örgütüne ait mevzileri yıkıyor. TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’in batısındaki köylerde kontrolü ele geçirerek ilerleyişi devam ederken, bölgenin doğusunda hareketlilik yaşanıyor. Afrin’in doğusunda bulunan Minnağ ve Maranez bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında ağır silahlarla nöbet tutan ÖSO güçlerine, öğle saatlerinde Afrin bölgesindeki teröristler tarafından keskin nişancı ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi. ÖSO askerleri, doçka, makinalı tüfek ve kalaşnikoflarla saldırıyı yapan YPG’li teröristleri ateş altına aldı. Kısa süreli çatışma sonrası teröristlerin saldırısı püskürtüldü.

KÖYLER KURTARILDI

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Duraklı köyünü PYD/PKK’dan kurtardı. Birlikler Cinderes beldesine bağlı Divan Fevkani köyü ile köye hakim 3 tepeyi de ele geçirdi. Harab Summak, Karri, Şerbanlı ve Şedya köylerinin de teröristlerden temizlenmesiyle, Türkiye sınırı boyunca Racu’nun batısındaki güvenli cep ile Şeyh Hadid beldesinin kuzeyine uzanan diğer güvenli cep birleştirildi.Böylece harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 41’i köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 17’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 63 noktayı örgütten kurtarmış oldu.