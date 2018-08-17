Rahat uyu Mehmedim
Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen er Sergen Pamukçu’nun vasiyeti yerine getirildi. Mekke’ye gelen şehidin annesi hac farizasını yerine getirdi. Anne Seliz ile görüşen Erbaş “Şehitlik, İslam’ın insana verdiği en yüksek rütbedir” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit edilen sözleşmeli er Sergen Pamukçu’nun annesi Seliz Pamukçu ile Mekke’de bir araya geldi.
ERBAŞ İLE EŞİ GÖRÜŞTÜ
Eşi Seher Erbaş ile şehidin annesi Seliz Pamukçu ile görüşen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, şehidin vasiyetinin yerine getirildiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: Cenabıhak şehidimizin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olan en büyük mertebe şehitliktir. Allah şehitlerimize layık olmayı bizlere nasip eylesin. Onlar Allah, vatan ve millet için canlarını feda ettiler”
İÇİNE DOĞMUŞ
Duygu dolu anların yaşandığı görüşmede şehidin annesi Seliz Pamukçu “Şehitlerimiz hiç unutulmasın, her gün onlar için dua edelim” dedi. Şehit Sergen Pamukçu, şehit olmadan 4 gün önce ağabeyine gönderdiği mesajda “Ağabey, olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun” ifadesini kullanmıştı. Erbaş, şubat ayında şehidin babaevine yaptığı taziye ziyaretinde, şehidin anne ve babasının hacca gönderilmesi vasiyetini yerine getireceklerini açıklamıştı.
ERBAŞ: ŞEHİTLİK EN YÜKSEK RÜTBEDİR
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac farizasını ifa etmek için Mekke’ye gelen şehit yakını ve gaziler için düzenlenen programa katıldı. Kur’an-ı Kerim okunarak başlanan programda şehit yakını ve gazilere hitap eden Erbaş, İslam tarihinden örnekler vererek şehitliğin önemine vurgu yaptı. İlk İslam şehitlerinin Bedir Savaşı’nda verildiğini anımsatan Erbaş “Bedir’de ilk İslam şehitlerimiz oldu. Peygamberimizin amcası, şehitlerin amcası Hz. Hamza şehit oldu” dedi.
İMTİHAN DÜNYASI
Erbaş, bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu ve şehitlerin bu imtihanı kazandığını belirterek “Şehitlik peygamberlikten sonra İslam’ın insana verdiği en yüksek rütbedir” ifadelerini kullandı. Herkesin birer şehit ve gazi adayı olduğunu söyleyen Erbaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu hatırlattı.
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