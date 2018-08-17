Rahat uyu Mehmedim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit edilen sözleşmeli er Sergen Pamukçu’nun annesi Seliz Pamukçu ile Mekke’de bir araya geldi.

ERBAŞ İLE EŞİ GÖRÜŞTÜ

Eşi Seher Erbaş ile şehidin annesi Seliz Pamukçu ile görüşen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, şehidin vasiyetinin yerine getirildiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: Cenabıhak şehidimizin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olan en büyük mertebe şehitliktir. Allah şehitlerimize layık olmayı bizlere nasip eylesin. Onlar Allah, vatan ve millet için canlarını feda ettiler”

İÇİNE DOĞMUŞ

Duygu dolu anların yaşandığı görüşmede şehidin annesi Seliz Pamukçu “Şehitlerimiz hiç unutulmasın, her gün onlar için dua edelim” dedi. Şehit Sergen Pamukçu, şehit olmadan 4 gün önce ağabeyine gönderdiği mesajda “Ağabey, olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun” ifadesini kullanmıştı. Erbaş, şubat ayında şehidin babaevine yaptığı taziye ziyaretinde, şehidin anne ve babasının hacca gönderilmesi vasiyetini yerine getireceklerini açıklamıştı.