Rahat uyu şehidim Raco’yu aldık

Türk Silahlı Kuvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Suriye’nin Afrin bölgesini terör örgütü PYD/PKK ve DEAŞ işgalinden kurtarmak için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda kritik Raco beldesi ve Bafelyun Dağı temizlendi. Önceki gün 8 kahraman askerin şehit düştüğü Raco’ya giren Jandarma Özel Hareikat (JÖH) ve Polis Harekat (PÖH) teröristleri, ev ev arayarak, tek tek etkisiz hale getirdi. Stratejik öneme sahip Raco belde merkezine giren TSK ve ÖSO, bölgenin büyük bölümünü kontrol altına aldı. Raco’ya düzenlenen operasyonda bir sivile bile zarar gelmediği bildirildi. Raco’daki çatışmalar sürerken teröristlerin yöneticileri telsizlerinden “Burası düşerse, Afrin’e kadar durduramazsınız” anonsları yaptı. Harekatın 43’üncü gününde öldürülen terörist sayısı 2516’ya yükselirken, 924 hedef imha edildi. Belde merkezinde mayın arama ve temizleme çalışmaları da sürüyor. Stratejik önem sahip Raco belde merkezinin alınmasıyla ele geçirilen belde merkezi sayısı 2 oldu. Mehmetçik ve ÖSO birlikleri Afrin’in güneybatısındaki Cinderesi beldesine bağlı Hamilek ve Ramadiye köylerini de YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtardı. Afrin’in doğusunda teröristlerin üs kurduğu Bafilyun Dağı ile Afrin’in kuzeyindeki Meydanlı Barajı’nın yanındaki Şamanlı köyü de ele geçirildi. Kuzeydoğudaki Şeran beldesinin kuzeyindeki Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini de terörden arındırıldı. Bu köylerin ele geçirilmesiyle TSK ve ÖSO güçleri, Şeran belde merkezine kuzeyden uzanan yolun kontrolünü sağladı.

Genelkurmay, yaptığı haftalık bilgilendirmede, çatışmalarda bugüne kadar da 41 Mehmetçiğin şehit düştüğü, 199 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralanan 63 askerin ise tedavilerinin tamamlandığı ve görevlerine döndükleri ifade edildi.