Rahat uyu şehidim Raco’yu aldık
Zeytin Dalı Harekatı’nda 8 askerimizin şehit olduğu 1083 rakımlı tepenin ardından stratejik önemdeki Afrin’in Raco beldesi de özel birliklerin operasyonuyla terörden temizlendi.
Türk Silahlı Kuvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Suriye’nin Afrin bölgesini terör örgütü PYD/PKK ve DEAŞ işgalinden kurtarmak için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda kritik Raco beldesi ve Bafelyun Dağı temizlendi. Önceki gün 8 kahraman askerin şehit düştüğü Raco’ya giren Jandarma Özel Hareikat (JÖH) ve Polis Harekat (PÖH) teröristleri, ev ev arayarak, tek tek etkisiz hale getirdi. Stratejik öneme sahip Raco belde merkezine giren TSK ve ÖSO, bölgenin büyük bölümünü kontrol altına aldı. Raco’ya düzenlenen operasyonda bir sivile bile zarar gelmediği bildirildi. Raco’daki çatışmalar sürerken teröristlerin yöneticileri telsizlerinden “Burası düşerse, Afrin’e kadar durduramazsınız” anonsları yaptı. Harekatın 43’üncü gününde öldürülen terörist sayısı 2516’ya yükselirken, 924 hedef imha edildi. Belde merkezinde mayın arama ve temizleme çalışmaları da sürüyor. Stratejik önem sahip Raco belde merkezinin alınmasıyla ele geçirilen belde merkezi sayısı 2 oldu. Mehmetçik ve ÖSO birlikleri Afrin’in güneybatısındaki Cinderesi beldesine bağlı Hamilek ve Ramadiye köylerini de YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtardı. Afrin’in doğusunda teröristlerin üs kurduğu Bafilyun Dağı ile Afrin’in kuzeyindeki Meydanlı Barajı’nın yanındaki Şamanlı köyü de ele geçirildi. Kuzeydoğudaki Şeran beldesinin kuzeyindeki Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini de terörden arındırıldı. Bu köylerin ele geçirilmesiyle TSK ve ÖSO güçleri, Şeran belde merkezine kuzeyden uzanan yolun kontrolünü sağladı.
Genelkurmay, yaptığı haftalık bilgilendirmede, çatışmalarda bugüne kadar da 41 Mehmetçiğin şehit düştüğü, 199 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralanan 63 askerin ise tedavilerinin tamamlandığı ve görevlerine döndükleri ifade edildi.
FIRTINALARIN KADIN KOMUTANLARI
Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçik Afrin’e doğru ilerleyişini sürdürürken, sınır hattındaki birliklerde görevlendirilen kadın subaylar da harekatta aktif görev alıyor. Bir kısmı daha önce Fırat Kalkanı harekatına da katılan kadın subaylar, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan birliklerin adeta eli ayağı oluyor. Harekatın başından itibaren obüs bataryasında görevli Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün yaklaşık 40 kilometre mesafedeki hedefleri nokta atışlarıyla imha edebildiklerini belirtti. Bakım Üsteğmen Gülru Gizem Atabey bakım bölük komutanı olarak görev yaptığını, emrindeki teknisyenlerle harekata katılan askeri araçların bakımlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Harekatta bakım takım komutanı olarak görevli Bakım Üsteğmen Ceren Özçelik ise harekatta bulunmanın kendisi için onur olduğunu ifade etti. Özçelik, “Bizler Kara Fatmaların, Nene Hatunların torunlarıyız, vatan aşkı bize onlardan miras kaldı” ifadelerini kullandı. Birliğinde mühimmat ve malzeme akışından sorumlu İkmal Üsteğmen Çiğdem Yüksel de bütün zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve kararlılığa sahip olduklarını dile getirdi.
Atalarımız yolunda yürüyoruz
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın önceki gün Hatay’daki 4. Komando Tugayı’da yaptığı konuşma paylaşıldı. Türk askerinin mücadelesini “ölürsek şehit, kalırsak gazi” anlayışıyla sürdürdüğünü ifade eden Akar, “Harekat sırasında bazen yaşlı bir teyzeye, bazen yaşlı bir amcaya destek olurken, bazen de masum bir çocuğu sırtınızda taşırken görüldünüz. Bu davranışlarınızla, yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolunda yürüdüğünüzü, onlara layık olduğunuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiniz” dedi
Keltepe gazisi çatışmayı anlattı
Sekiz kahramanın şehit düştüğü 1083 rakımlı Keltepe’de yaralanan Uzman Çavuş Alper Çalın, Adana’daki evinde 10 saatlik çatışmayı anlattı. Ayağından ve dizinden yaralanan gazi Çalın arkadaşlarının kahramanca savaşarak şehit olduğunu söyledi. Çalın, “Tepeye yaklaştığımızda daha önceden yaptıkları tünelden çok sayıda terörist bize saldırmaya başladı. Keskin nişancılarda vardı çoğu arkadaşımızı bu keskin nişancılar şehit etti. Sayıları bizden çok fazlaydı, kullandıkları mühimmatlar da çok fazlaydı. Uçaklar bombaladı ancak tünele bir şey olmadı. Yaklaşık 10 saat süren çatışmanın ardından üstünlük sağladık. Yaralıları önce sırtımızda sonra da sedye ile taşıdık” dedi. Çalın, Raco’nun alınmasıyla şehitlerin kanının yerde kalmadığını ifade etti.
Afrin’de 7 düvele karşı savaşıyoruz
Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı’nda sadece PYD/PKK ve DEAŞ teröristleriyle değil 7 düvele karşı mücadele verdiği bildirildi. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, “Afrin’de 7 düvelle savaşıyoruz. Karşımızda sadece PKK yok, PKK’nın içindeki etki ajanları, paralı askerler, istihbarat elemanları, özel kuvvet personelleri ve mühendisler dahil olmak üzere büyük çapta örgütlenmiş blokla mücadele ediyoruz. Teröristler karşımıza çıkıyor ama arkasında adını net şekilde söyleyeceğimiz devletler var” dedi.
Suriyeliler teröristleri kovaladı
Suriye’nin terör örgütü PYD/PKK işgalindeki kenti Münbiç’te halk, örgütün zulmüne isyan etti. Avn El Dadat köyünde PYD’li teröristlerin gasp ve hırsızlığından bıkan Arap köylüler, terör örgütünü bölgeden kovdu. Aşiret liderlerinin örgüte ait karakolları da ele geçirdiği öğrenildi. Muhaliflere yakın NidaSuriye sitesinin haberine göre, terör örgütünün Avn El Dedat’taki halka saldırılarından yaka silken köylüler harekete geçti. İlk olarak Arap aşiret liderleri aracılığıyla PYD’ye köylünün malını çalmaktan vazgeçme uyarısı yapan bölge sakinleri, zulmün sürmesi üzerine örgütün karargahına saldırdı. Yerel halkın öfkesi karşısında ne yapacağını şaşıran PYD’li işgalcilerin ellerindeki her şeyi bırakarak köyü terk ettiği bildirildi. Yerel kaynaklar, terör örgütünün yüzsüz hırsızlıklara devam etmesi üzerine tepkinin bu noktaya geldiğini ve PYD’lileri kovmaktan başka bir çareleri olmadığını söyledi. Münbiç, geçen Ağustos ayında ABD’nin desteğiyle terör örgütü PYD/PKK’nın boyunduruğuna girmişti. İşgalin başından bu yana bölgede PYD’yi istemeyen köylüler sık sık isyan ediyor.
Türkmen Hamza Tümeni Raco’da
Türkmen Komutan Seyf Ebubekir önderliğinde Raco operasyonuna katılan ÖSO’ya bağlı Hamza Tümeni özel kuvvetler bölüğü bölgeden fotoğraf kareleri paylaştı.
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