Rakiplere gizli haritalı çelme

Bergama ve Gümüşhane’deki altın madenlerini çeşitli komplolarla yok denecek fiyata alan FETÖ’nün finansörü Akın İpek’te “Gizli(Secret)” ibareli haritalar çıktı. Dışarıya çıkarılması dahi ağır ceza gerektiren Harita Genel Komutanlığı haritalarında “bölgede yeryüzünde bulunan tüm unsurların simgelerle” gösterildiği belirtildiği. Bu haritaların aynı zamanda bölgede tesis kuracak diğer firmaları engellemekte de kullanıldığı ortaya çıktı.

AĞIR CEZALIK SUÇ

Koza-İpek Holding İddianamesinde yer alan bilgiye göre; şirkete ait yerlerde yapılan aramalarda devletin çok gizli haritalarının ele geçirildiği yer aldı. Haritalarla ilgili tutulan tutanakta, haritaların Harita Genel Komutanlığı’na ait olduğu yer aldı. Ele geçirilen haritaların, Askeri Ceza Kanunu ve TCK uyarınca içeriklerinin bile açıklanması ağır ceza gerektiriyor.

MİLLİ SAVUNMA SIRRI

Haritalara ilişkin tutulan tutanakta haritaların “Milli savunma sırrı” kapsamda olduğu ifade edildi. Tutanakta, haritaların üzerinde “Gizli(Secret)” ibaresinin yanı sıra “Devletin emniyeti ile ilgili bir Milli Savunma sırrı olan bu haritanın alınan maksat dışında kullanılması, aslının veya kopyasının herhangi bir tarzda yetkili olmayan kimselere verilmesi, muhteviyatının açıklanması veya kayıp edilmesi Askeri Ceza Kanunu ve Türk Ceza Kanunu (TCK)gereğince ağır cezayı gerektirir” uyarısının da yer aldığı belirtildi.

RAKİPLERİ ENGELLEME

Sanıkların mail yazışmalarında “Bölgede herhangi bir tesis kurulmasının engelleyebilirsek şirketimizin yararına olacaktır” denildiği ifade edilen tutanakta, “Mail yazışmalarından Şirket çıkarları doğrultusunda her türlü girişimde bulunulduğu değerlendirilmektedir” denildi.