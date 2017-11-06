Rakiplerimizi de Türkiye’nin dostluğuyla tanıştırıyoruz

Tunus Nahda Partisi Lideri Raşid Gannuşi ile başkent Tunis’te Nahda’nın genel merkezinde görüştük. Gannuşi devrimi ayakta tutmak için gösterdikleri çabayı anlattı. “Kültürel alaka her alakadan önde gelir, Fransa kendi kültürünü tesis etmiş, ne kadar kurtulduk deseniz de onun etrafında dönüp durduğunuzu görüyorsunuz” diyen Gannuşi, “Biz ise Türkiye ile her açıdan ilişkileri en önde tutmak istiyoruz” diye konuştu.

- 8 Türkiye ve Tunus devrime giden süreçte ve sonrasında iyi ilişkiler içinde oldu. Tunus için Türkiye’nin anlamı nedir?

Kültürel alakalar tüm alakaların önünde gelir. Fransa burada kültür varlıklarının daimi kalması için çok uğraştı. Ne kadar onları çıkarmak istesek de baktık yine onların etrafında dönüp durduğumuzu gördük. İnsan dillerini konuştuğu insanların kültürüyle kültürleniyor. Biz Türkiye ile her açıdan ilişkilerimizi en önde tutmak istiyoruz.

- 82015’teki seçimlerden sonra bir stabilizasyon sağlanabildi mi ülkede?

Münferit olaylar oluyor (DEAŞ’ınTunis’in merkezi bir yerinde terör saldırısı gerçekleştirdiği haberi gelmişti.) Mart ayında yerel seçimler var. Hazırlıklara başlıyoruz. Tunus, Arap aleminde demokrasiye dönüş yaşayan tek örnektir. Bunun devam etmesi bizim için çok önemlidir.

DARBE İSTEDİLER

Mısır’daki meşum darbe bizim için de tehlike arzettiğini gösterdi. Tunus’ta da aynı Mısır’da olduğu gibi darbe yapmak istediler. Biz buna mani olmak için geçici olarak iktidardan çekilmeyi kabul ettik. Yeter ki demokratik süreç inkıtaya uğramasın dedik. Ama bizim hasımlarımız arasında yeter ki Nahda olmasın diye yabancı güçleri ülkeye davet edebilecek olanlar vardı. Ya darbe olacaktı ya da iktidardan çekilecektir.

- Nasıl karar verdiniz buna?

Birinci öncelik ülkemizin özgür kalmasıdır dedik. Bu olursa biz eninde sonunda yine iktidara geliriz dedik. 2014’te bir teknokrat hükümet kurduk. 2015’te de iktidar ortağı olduk. Eski düzenin tüm parçaları bizim karşımızda birlik oldu. Ama iki yıl dayanabildiler, sonra teker teker dağıldılar. Ve biz şu anda parlamentodaki birinci partiyiz. Müslümanlar gibi gayri-müslimler de Nahda’yı istikrarın kaynağı olarak görüyorlar.

LİBYA BİZİ ETKİLİYOR

- İslam dünyasının halini nasıl görüyorsunuz?

Şu an güç dengeleri İslami hareketlerin ve Müslümanların lehine değil. Mısır’ın Libya’nın hali ortada. Suriye ve Irak’ı siz daha iyi biliyorsunuz. Bu dönemin değişmesi gerekiyor.

- Hükümetteki etkinliğiniz nasıl?

Şu anda 8 bakanımız var. 25 bakanlıktan 8’i Nahda’da. Daha ziyade ekonomi ve sanayi ile ilgili bakanlıklar bizde. Sanayi, kalkınma, yatırım, çalışma, ulaştırma bakanlıkları vs. Ülkenin ekonomik alanda çok güçlenmesi gerek. Ekonomi turizme bağlı. Bugün olduğu gibi terör saldırıları turizmi dolayısıyla ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Libya’nın durumu da Tunus’u olumsuz etkiliyor. Birinci pazarımız Libya çünkü. Ayrıca Libya’daki kaos teröre de fırsat sunuyor. Bu da Tunus’u doğrudan etkiliyor.

HAMAS MECBUR KALDI

- İktidar ortağı olan diğer partilerin Türkiye’ye bakışı nasıl? Sizin Türkiye ile yakın ilişkileriniz onlar nezdinde olumsuz karşılanıyor mu?

Türkiye’den gördüğü yakınlıktan Tunus memnun. Devrimden sonra ilk ziyaret Türkiye’den geldi. Biz sadece kendimiz Türkiye ile ilişkili olalım demiyoruz. Nida Tunus’un genel başkanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tanıştırdık. Çok iyi oldu.

- Filistin’deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Müspet buluyor musunuz?

Gazze’deki muhasara Hamas’ı buna mecbur bıraktı bir anlamda. Hayra vesile olur inşallah.