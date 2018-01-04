Ravza Kavakçı: 28 Şubat’ta mahkum olanların tekrar yargılanmaları için çalışacağız

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ve beraberindeki heyet, Bolu F Tipi’nde kalan 28 Şubat mahkumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, Ak Parti Konya Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Hüsniye Erdoğan, köşe yazarı Yakup Köse ve beraberindeki heyet, Bolu F Tipi Cezaevini ziyaret ederek, 28 Şubat kararlarıyla mahkum olan kişilerle görüştü.

Cezaevi şartlarını inceleyen ve gözlem yapan Ravza Kavakçı, ziyaret sonrasında açıklama yaparak, “İnsanların irticacı diye etiketlendiği, küçük yaştaki çocukların insan hakları ihlaline uğradığı, hapse atıldığı, başörtülü kızların sokaklarda sürüklendiği insanların hayatlarının üzerinden silindir gibi geçildiği bir dönemdi. Biz bu dönemde bu süreçle yüzleşiyoruz. Ve halen sürmekte olan mağduriyetler var ise hukuk çerçevesinde bunları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bizim için verimli bir ziyaret oldu” dedi.

28 Şubat kararlarıyla mahkum olan kişilerin tekrar yargılanmaları için çalışma yapacaklarını belirten Kavakçı, cezaevi şartları ile ilgili olarak ise, “bazı idari konularda belki yapılabilecek şeyler var. Onların buradaki hayatını da daha iyileştirebilmek için neler yapılabilir onları da detaylı olarak inceleyeceğiz” şeklinde konuştu.