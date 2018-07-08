Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı katılacak.
Erdoğan'ın, Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı iştirak edecek.
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