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Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı katılacak

Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı katılacak.

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Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı katılacak.

Erdoğan'ın, Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı iştirak edecek.

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