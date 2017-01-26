Baþbakan Yardýmcýsý Kurtulmuþ: Referandum sandýðýndan evet çýkacaðýna inanýyoruz

Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, Memur Sendikalarý Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Baþkaný Ali Yalçýn ve konfederasyona baðlý sendikalarýn baþkanlarý ile bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Kurtulmuþ, Memur-Sen’in zor zamanlardan geçerek bugün sahip olduðu konuma yükseldiðini belirterek, "Memur-Sen’in ilk zamanlarýný hatýrlýyoruz. Rahmetli Mehmet Akif Ýnan’ýn ve arkadaþlarýnýn o zor þartlar içerisinde verdiði sendikal ve fikri mücadeleyi hatýrlýyoruz. Ýmkanlarýn olmadýðý, üyelerin çok az olduðu, bu iþe gönül vermiþ, gerçekten gönlü zengin insanlarýn bir elin parmaklarýný geçmediði dönemlerden, çok þükür bugüne gelindi. Memur-Sen’in bu baþarýsý aslýnda Türkiye’de demokrasinin de geliþmesinin önemli göstergelerinden birisidir. Memur-Sen, bizim þahit olduðumuz üzere Türkiye’nin karþýlaþtýðý antidemokratik bütün sorunlarla mücadele alanýnda hep demokrasi tarafýnda olmuþtur." diye konuþtu.

Baþbakan Yardýmcýsý Kurtulmuþ, Memur-Sen’in sadece ülke içerisinde deðil, uluslararasý camiada ve uluslararasý sendikal hareketler içerisinde de etkin konuma gelmesinin, Türkiye açýsýndan sevindirici olduðunu kaydetti.

"Sandýktan ne sonuç çýkarsa çýksýn, baþýmýz gözümüz üstünedir"

Anayasa deðiþikliði teklifinin Meclisten geçmesiyle Türkiye’nin önemli bir viraja girdiðini anlatan Kurtulmuþ, 1982 Anayasasý’nýn kabulünden itibaren Türkiye’nin siyasi gündeminde, anayasal reform fikrinin var olduðunu belirtti.

Bütün iktidarlarýn, siyasi partilerin önemli bir kýsmýnýn hem seçim beyannamelerinde hem siyasi faaliyetleri içerisinde anayasanýn deðiþmesi gerektiðini dile getirdiðini hatýrlatan Kurtulmuþ, 1982 Anayasasý’nýn bütün bu siyasal görüþlerin sonucunda 19’uncusu son deðiþiklik paketi olmak üzere, 18 kez deðiþtiðini ifade etti.

Türkiye’nin etkin bir yürütme mekanizmasýna sahip olmasý, ülkede siyasi ve ekonomik istikrarýn daha güçlü bir þekilde temin edilmesi amacýyla hazýrlanan 18 maddelik anayasa deðiþikliði teklifinin TBMM’de milletvekillerinin oylarýyla kabul edildiðine iþaret eden Kurtulmuþ, þunlarý söyledi: "Bugün, milletin huzuruna gidebilecek noktaya gelmiþtir. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn onayýndan sonra da Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen en kýsa süre içerisinde bir seçim tarihi verecek ve Türkiye sandýða gidecektir. Öncelikle þunu 'ama'sýz, 'fakat'sýz ifade etmek istiyorum. Sandýktan ne sonuç çýkarsa çýksýn, baþýmýz gözümüz üstünedir. Biz, demokrasiye inanan insanlarýz. Millet egemenliðinin sadece bir sözden ibaret olmadýðýna, milletin her alanda söz ve karar sahibi olduðuna inanan insanlarýz. Dolayýsýyla sandýkta milletimizin vereceði karara saygýlý olacaðýmýzý, bugünden itibaren hep söylüyoruz. Bütün siyasi partilerden de ayný olgunluðu bekliyoruz. Nihayetinde sözün, kararýn sahibi millettir. Ve millet kararýný verecektir. Ýnanýyoruz ve ümit ediyoruz ki bu anayasa deðiþikliðiyle Türkiye, yeni bir döneme girecektir. Etkin bir yürütme, güçlü karar alma mekanizmalarý, hýzlý hareket eden bir icra ortamýna Türkiye girecek. Baþlanan ve baþlanacak olan projeleri de Türkiye, çok hýzlý bir þekilde tamamlayarak daha güçlü bir þekilde yoluna devam edecektir."

Anayasa deðiþikliðinin, bir rejim deðiþikliði olmadýðýný vurgulayan Kurtulmuþ, "Israrla ve yanlýþ bir þekilde anlatýldýðý gibi, bu anayasa paketiyle birlikte rejim deðiþikliðine iliþkin en ufak ne bir kelime ne de ihdas edilmiþ olan herhangi bir husus söz konusu deðildir. Aslolan burada bizim yapmak istediðimiz bir yönetim sistemi deðiþikliðidir." dedi.

Baþbakan Yardýmcýsý Kurtulmuþ, "Egemenliðin, yegane kaynaðý millet iradesidir. Referandum sandýðýndan evet çýkacaðýna inanýyoruz. ‘Yeni bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için ben de varým, ben de evet diyorum’ diyerek bu kampanyaya destek veriyoruz. Ýnþallah hayýrlýsý olur, milletimizin önü açýlmýþ olur.” deðerlendirmesinde bulundu.